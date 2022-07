QCT collabora con Samsung e Intel per guidare la transizione a PCIe Gen5 con SSD e server di nuova generazione

Soluzioni ideali per applicazioni a bassa latenza, elaborazione di dati e infrastrutture iperconvergenti





TAOYUAN, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–Quanta Cloud Technology (QCT), società internazionale che offre soluzioni per i data center, oggi ha annunciato la prima validazione al mondo delle SSD Samsung PM1743 PCIe Gen5 nei suoi nuovi server con NVMe™ interamente flash e tecnologia dei processori scalabili Intel® Xeon® di quarta generazione. Questi ultimi offriranno elevate prestazioni di computing per utilizzi tradizionali di data center con funzioni uniche di ottimizzazione del carico di lavoro appositamente sviluppate per i moderni modelli edge-cloud. Questi aggiornamenti della tecnologia nella linea QCT in crescita di server QuantaGrid aggiungono ulteriori prestazioni per le funzioni di archiviazione flash ad ampia larghezza di banda di Samsung grazie al supporto dei processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione per le principali tecnologie standard del settore come DDR5, memoria persistente Intel® Optane™ e PCIe Gen5. Inoltre, queste soluzioni uniche assicurano flessibilità per le attuali esigenze dei data center, che vanno da applicazioni a bassa latenza a elaborazione dati e infrastrutture iperconvergenti (HCI, hyper-converged infrastructure).

Per soddisfare i requisiti sempre più complessi relativi alle prestazioni dei data center, PCIe Gen5 raddoppia il valore IOPS (input/output operations per second) per watt e il throughput rispetto alla generazione precedente. L’SSD Samsung PM1743 per server aziendali integra l’interfaccia PCIe Gen5 con la tecnologia avanzata V-NAND di sesta generazione per fornire il 30% in più di efficienza del consumo di potenza rispetto alla generazione precedente; ne risultano costi operativi dei server inferiori e maggiore scalabilità per ambienti virtualizzati come HCI e SDS (software-defined storage).

Per rispondere all’evoluzione dei data center caratterizzata dalla rapida crescita della quantità di dati e proliferazione di applicazioni che richiedono elevate prestazioni, l’imminente serie QuantaGrid di QCT offre flessibilità ai fini della scalabilità con le innovative funzioni di archiviazione di Samsung. I QuantaGrid D54X-1U e D54Q-2U sono stati progettati per i doppi processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione con 32 slot DDR5 DIMM e supporto per la memoria persistente Intel Optane, che permette di espandere la memoria a costi contenuti e assicura la persistenza dei dati. I due server differiscono principalmente riguardo alla capacità di archiviazione e al numero di slot di espansione, che saranno ulteriormente rivelati con il lancio dei processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione.

“QCT ha collaborato fianco a fianco con Samsung per collaudare ed essere tra le prime aziende a validare le SSD PM1743 PCIe Gen5 di Samsung sui nostri sistemi con tecnologia Intel”, spiega Mike Yang, Presidente di QCT. “Unitamente a Samsung e Intel, la nostra leadership tecnologica continuerà a dare impulso allo sviluppo di nuove applicazioni mentre acceleriamo la crescita del mercato dei server e offriamo vantaggi ineguagliati in termini di prestazioni per applicazioni con alto valore di IOPS”.

“Samsung ha collaborato fianco a fianco con QCT e Intel per mostrare che le SSD PM1743 PCIe Gen5 offrono prestazioni ottimizzate per carichi di lavoro con NVMe interamente flash nei loro sistemi QuantaGrid 1U e 2U”, aggiunge Yongcheol Bae, Vicepresidente esecutivo del team Memory Application Engineering presso Samsung Electronics. “Collettivamente, con il lancio delle nostre SSD PCIe Gen5, i processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione e la linea di server QuantaGrid di QCT rafforzeremo ulteriormente la nostra leadership tecnologica nel mercato dei server aziendali”.

“Il nostro obiettivo è offrire i risultati della nostra leadership tecnologica per accelerare le prestazioni dei data center e le esperienze d’uso mediante i nostri imminenti processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione”, conclude Zane Ball, Vicepresidente Corporate e Direttore generale Data Platforms Engineering & Architecture presso Intel. “La collaborazione con QCT e Samsung dimostra l’impegno di Intel nell’offrire ai nostri clienti molteplici modi per perfezionare le loro applicazioni tramite SSD con NVMe ad alta velocità che consentono implementazioni dall’edge al cloud”.

