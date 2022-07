Q4 Inc. annuncerà il 12 agosto p.v. i risultati del secondo trimestre 2022

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–Q4 Inc. (TSX: QFOR), una delle principali piattaforme di comunicazioni per i mercati capitali, intende annunciare i risultati finanziari del secondo trimestre 2022 prima dell’apertura del mercato venerdì 12 agosto 2022. Assieme a questa pubblicazione, la società terrà un video webcast condotto dal CEO Darrell Heaps, sulla Q4 Virtual Events Platform alle 9:30 ET del 12 agosto 2022.

I partecipanti possono registrarsi in anticipo o accedere al webcast in diretta dal link https://events.q4inc.com/attendee/382420795. Almeno quindici minuti prima dell’inizio dell’evento sarà disponibile del materiale supplementare, mentre sarà possibile accedere alla registrazione della trasmissione webcast dal sito investors.q4inc.com poco dopo la fine dell’evento.

Le domande del pubblico saranno raccolte in tempo reale attraverso piattaforma di Q4. Gli investitori possono inoltre inviare le domande in anticipo all’indirizzo ir@q4inc.com oppure tramite il nostro sito IR. Faremo del nostro meglio per rispondere alle domande durante il webcast se il tempo lo permetterà, oppure poco dopo. Il vostro interesse è molto apprezzato.

Informazioni su Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) è la piattaforma leader nelle comunicazioni per i mercati dei capitali che sta trasformando il modo in cui società quotate in Borsa, investitori e banche d’investimento prendono decisioni per scoprire, comunicare e interagire in modo efficiente. La completa piattaforma tecnologica di Q4 facilita le interazioni nei mercati dei capitali attraverso i relativi prodotti del sito web IR, le soluzioni per eventi virtuali, il CRM dei mercati dei capitali e gli strumenti di analisi di azionisti e mercato. È il partner di fiducia di oltre 2.650 società quotate in Borsa a livello globale, comprese molti dei marchi più prestigiosi al mondo. Q4 ha sede a Toronto e uffici a New York e Londra. Per ulteriori informazioni visitare il sito q4inc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rapporti con gli investitori:



Sara Pearson, ir@q4inc.com

Domande per i Media:



Karen Greene, media@q4inc.com