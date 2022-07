Puglia, Monopoli e Polignano tra le mete vip dell’estate 2022

Calciatori, politici, attori, personaggi televisivi: molti di loro hanno già scelto e scelgono la Puglia per le vacanze estive 2022. Tra le mete più gettonate spiccano Monopoli e Polignano, due città che in questa prima parte di bella stagione sono state scelte dai vips.

Non soltanto il celebre “vox populi” di chi ha visto e incontrato le celebrities, in spiaggia, per strada o al ristorante. Anche i social sono ormai la testimonianza di come questo meraviglioso angolo di Puglia sia diventato un must per ogni visitatore.

Partiamo da Alex Del Piero, bandiera della Juventus e Campione del Mondo nel 2006, che ha soggiornato in località Capitolo di Monopoli presso La Peschiera, il boutique hotel incastonato nella roccia e bagnato dal mare Adriatico.

Su instagram l’ex attaccante bianconero ha posato per una foto ricordo con Andrea Sabato, general manager del Gruppo Talea che tra le sue strutture annovera anche Il Melograno, Cala Ponte Hotel, Tamerici Beach Club.

Alex Del Piero con Andrea Sabato, General Manager del Gruppo Talea

Location esclusive, luogo ideale per trascorrere giorni di relax circondati dalle bellezze del territorio, tra mare e natura. Non a caso sono tra le strutture più gettonate e richieste dai vips per le proprie vacanze.

La Peschiera Hotel a Monopoli, località Capitolo

Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno scelto Il Melograno per trascorrere alcuni giorni di relax tra gli ulivi secolari così come documentato sulle instagram stories.

Dopo i successi televisivi con Uno Mattina in Famiglia e Generazione Z, la trasmissione radiofonica Il Sorpasso su Rai Isoradio, e tre pubblicazioni, anche la giornalista Monica Setta torna nella sua Puglia per trascorrere le vacanze estive e “ricaricarsi” in vista della prossima stagione televisiva. Ostuni ma soprattutto il bellissimo mare del Capitolo di Monopoli.

Monica Setta – Foto Ignazio Salicati

Non soltanto Del Piero, anche altri campioni hanno scelto queste località. L’ex portiere della Juventus e della nazionale olandese Edwin Van Der Sar, così come l’esterno del Borussia Dortmund Nico Schulz, avvistato nelle campagne monopolitane proprio nei pressi del Melograno.

Nico Schulz del Borussia Dortmund – Foto Instagram

Un altro campione del mondo, Marco Tardelli è stato tra i protagonisti de Il Libro Possibile a Polignano a Mare, dove ha soggiornato presso il Cala Ponte Hotel insieme a Myrta Merlino.

Myrta Merlino e Marco Tardelli – Foto Instagram

Sempre per la rassegna polignanese, anche il cantante Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, ha scelto la prestigiosa struttura ricettiva polignanese.

Lana del Rey ha scelto La Peschiera di Monopoli per il suo soggiorno pugliese

Restando in ambito musicale, ha soggiornato a Monopoli la cantautrice americana Lana del Rey, così come Ultimo che ha scelto la tranquillità dell’agro monopolitano per la tappa del suo tour da sold-out al San Nicola di Bari.

Ultimo

Tra gli altri citiamo l’attore, regista e sceneggiatore Marco D’Amore, tra i protagonisti di Gomorra. Qualche scatto ricordo con i fans anche per Kim Raver, attrice e produttrice statunitense che interpreta Teddy Altman in Grey’s Anatomy.

Kim Raver a Monopoli con alcuni fans – foto instagram

Per concludere, la politica. Tra questi menzioniamo Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la deputata Laura Boldrini.

Insomma, tanti vips fino ad oggi in Puglia e nello specifico tra Monopoli e Polignano a Mare. L’estate non è ancora finita, ma sicuramente tanti altri sceglieranno per le proprie vacanze uno degli angoli più belli della regione.