PROVEN Skincare annuncia l’espansione internazionale del suo portafoglio di prodotti per la cura della pelle personalizzati, adattivi e basati sull’intelligenza artificiale che da oggi è disponibile nell’Unione Europea e nel Regno Unito

L’azienda è rinomata per il premiato e proprietario Skin Genome Project™, il più esteso database del mondo sulla bellezza

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–PROVEN, azienda esperta in soluzioni personalizzate per la cura della pelle, ha annunciato oggi la propria espansione internazionale nell’Unione Europea e nel Regno Unito. I prodotti sono attualmente disponibili per l’acquisto. Si tratta della prima espansione internazionale di PROVEN dal suo lancio in Canada nel luglio 2021. Il team di PROVEN ha preso la decisione di espandersi oltre l’Atlantico per rispondere alla richiesta globale di soluzioni personalizzate per la cura della pelle. L’espansione fa seguito a un periodo di straordinaria crescita dell’azienda che include il lancio del suo primo nuovo prodotto dal 2019, Eye Cream Duo, e al rilascio di un brevetto rivoluzionario che tutela l’impiego della personalizzazione nella cura della pelle di PROVEN.

Dalla sua fondazione nel 2017 fino al suo lancio nel 2019, PROVEN Skincare ha continuato a crescere rapidamente fino a diventare il principale marchio specializzato nella personalizzazione dei trattamenti per la cura della pelle. La società ha lanciato cinque prodotti personalizzati in base a esigenze uniche della clientela, ha ricevuto il riconoscimento MIT Artificial Intelligence Technology Award nel 2018, è stata premiata per il miglior uso della tecnologia ai Glossy Beauty Awards 2022 per il proprio database proprietario Skin Genome Project™ e ha superato i 30 milioni di dollari di fatturato in soli tre anni.

“Sono incredibilmente orgogliosa di poter offrire agli abitanti dell’Unione Europea e del Regno Unito i prodotti personalizzati e basati sui dati e sull’intelligenza artificiale di PROVEN” ha dichiaratoMing S. Zhao, cofondatrice e amministratore delegato di PROVEN. “Troppi consumatori si affidano ancora a prodotti per la cura della pelle standardizzati, che non tengono in considerazione le loro problematiche ed esigenze esclusive. PROVEN offre soluzioni per la cura della pelle efficaci, personalizzate e adattive, che tengono conto della vita, dell’ambiente e delle caratteristiche della pelle di ogni persona. L’intero team di PROVEN è entusiasta all’idea di entrare in questi nuovi mercati e proporre soluzioni per la cura della pelle uniche ed esclusive”.

Per offrire soluzioni personalizzate per la cura della pelle ai clienti dell’Unione Europea e del Regno Unito, il team di PROVEN ha raccolto un’enorme quantità di dati sulla regione e sviluppato un’importante build tecnica da incorporare nell’esistente intelligenza artificiale di PROVEN. L’integrazione delle condizioni ambientali locali nelle formulazioni dei prodotti per la cura della pelle è essenziale per lo sviluppo di prodotti efficaci.

PROVEN è stata fondata nel 2017 da Ming Zhao e dalla Dott.ssa Amy Yuan e lanciata nel 2019. Ming stava percorrendo una carriera nel campo del private equity che la costringeva a lavorare molte ore, quando iniziò a notare segni di sofferenza sulla sua pelle. Decise, pertando, di intraprendere una missione personale per trovare prodotti che risolvessero i suoi problemi, scoprendo che la maggior parte era molto costosa e non offriva risultati uniformi, senza contare che andando per tentativi con la speranza di trovare una soluzione, non funzionava e richiedeva troppo tempo.

Espresse queste considerazioni all’amica Amy, fisica computazionale presso l’Università di Stanford, che a sua volta stava affrontando problemi di pelle. Riconoscendo che nell’industria della bellezza mancava un marchio che offrisse soluzioni personalizzate ed efficaci, le due amiche unirono le proprie forze per creare un approccio olistico personalizzato verso la cura della pelle, totalmente basato sui dati. Nacque così PROVEN, l’azienda che sfrutta la potenza dei big data e l’intelligenza artificiale per creare prodotti personalizzati per la cura della pelle.

PROVEN riesce a creare prodotti per la cura della pelle, semplici, personalizzati e clinicamente comprovati su larga scala grazie a Skin Genome Project™, il database proprietario sulla bellezza più vasto al mondo. Skin Genome Project™ utilizza i dati elencati di seguito per sviluppare prodotti personalizzati per i consumatori:

L’efficacia di oltre 20.238 ingredienti per la cura della pelle.

Le informazioni su oltre 100.000 prodotti diversi (prestigiosi, prescrizione, generici e così via).

Oltre 20 milioni di testimonianze di persone reali.

Più di 4.000 pubblicazioni scientifiche.

Durezza dell’acqua, livello di umidità e indice UV della zona di residenza.

PROVEN offre attualmente cinque prodotti personalizzati su esigenze esclusive della clientela. Tra questi prodotti figurano un detergente personalizzato, un idratante personalizzato per il giorno, una crema personalizzata per la notte, una crema occhi personalizzata per il giorno e una crema occhi personalizzata per la notte. I prodotti in questione possono essere acquistati a piacere separatamente o come trattamento completo.

Fino alla sua espansione, i prodotti PROVEN erano disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada.

Informazioni su PROVEN

PROVEN è un’azienda tecnologica che sfrutta la potenza dei big data e l’intelligenza artificiale per creare prodotti personalizzati per la cura della pelle. PROVEN intende creare un movimento globale per la cura personale basato sulla tecnologia e sulla personalizzazione. Basandosi sullo Skin Genome Project™, il nostro database proprietario sulla bellezza più vasto al mondo, abbiamo analizzato oltre 25 milioni di testimonianze di consumatori e 4.000 documenti scientifici dedicati alla pelle per creare prodotti semplici, personalizzati e clinicamente comprovati. PROVEN è tra i destinatari dei premi MIT Artificial Intelligence Technology Award 2018 e Y Combinator alum. Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina www.provenskincare.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

J. Halpin



press@provenskincare.com