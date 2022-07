Prezzo benzina e diesel, oggi nuovo calo in Italia

(Adnkronos) – Continua a scendere il prezzo di un litro benzina e diesel in Italia oggi – da Milano a Roma – anche a fronte di un rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il Brent torna sotto i 100 dollari. La benzina self service è a 1,92 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,88. Parità praticamente perfetta tra i prezzi medi delle compagnie e quelli delle pompe bianche in modalità self service. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Per Q8 -3 cent/litro sulla benzina e -2 sul gasolio, per Tamoil -1 cent su verde e diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,916 euro/litro (-12 millesimi, compagnie 1,917, pompe bianche 1,915), diesel a 1,885 euro/litro (-9, compagnie 1,885, pompe bianche 1,885). Benzina servito a 2,058 euro/litro (-11, compagnie 2,099, pompe bianche 1,977), diesel a 2,029 euro/litro (-7, compagnie 2,070, pompe bianche 1,947). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,828, pompe bianche 0,809), metano servito a 2,233 euro/kg (+19, compagnie 2,268, pompe bianche 2,206), Gnl 2,168 euro/kg (+2, compagnie 2,207 euro/kg, pompe bianche 2,139 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,011 euro/litro (servito 2,252), gasolio self service 1,988 euro/litro (servito 2,230), Gpl 0,922 euro/litro, metano 2,258 euro/kg, Gnl 2,242 euro/kg.