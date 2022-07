Premio Edela: la prima edizione

La prima edizione della cerimonia di consegna del “Premio Edela”, organizzato da Roberta Beolchi si è svolta nel Salone del CONI a Roma. Presenti alla cerimonia il Ministro per le Pari Opportunità e della Famiglia Elena Bonetti e il presidente del CONI Giovanni Malagò.

EDELA è l’associazione che è nata con l’intento di tutelare gli orfani di femminicidio, minori che, dopo la tragedia, si trovano senza la madre, brutalmente uccisa non di rado sotto i loro occhi, e senza il padre, suicida o in carcere a scontare la pena.

I Figli del femminicidio sono costretti ad attraversare percorsi dolorosi per la loro psiche. Tribunali, servizi sociali, famiglie affidatarie o adottive: è questa la quotidianità che vivono tantissimi minori, orfani dimenticati, il più delle volte abbandonati al loro destino.

“Il Premio Edela – spiega la presidente Roberta Beolchi – nasce anche con l’obiettivo di accendere maggiormente i riflettori su questa grave lacuna. La consegna del Premio è un sogno che si realizza. Sono assai grata ai sostenitori dell’iniziativa. Tra i tanti menziono l’avv. Alessandra Renzi, curatrice legale nazionale di Edela, Elisabetta Franzoia responsabile della regione Liguria, Simona Abate per il supporto psicologico, Andrea Petrangeli Azimut, Micaela Bruni Reichlin, Clinica Parioli. Il fenomeno – aggiunge Beolchi – è ancora ignorato dalle cronache che parlano spesso e solo della donna uccisa e del suo carnefice, ignorando che in Italia ci siano tantissimi minori che subiscono passivamente dinamiche terribili e, dopo la tragedia, e che si trovano senza la loro mamma uccisa e senza il padre, in carcere a scontare la pena”.

La cerimonia è stata presentata nella prima parte dal giornalista Daniel Della Seta, autore dell'”Italia che va…” Gr Parlamento Radio Rai, assieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò, anch’egli premiato. Ad Adriana e Luigi Formicola è stato consegnato un riconoscimento come simbolo dei nonni affidatari. La figura dei “nonni affidatari” risulta fondamentale nella crescita e formazione dei minori vittime.

Tra i premiati speciali anche Gabriella Saracino mamma di Gaia Von Freymann, una delle due ragazze di 16 anni investite nel 2019 a Corso Francia a Roma. Francesco Ripandelli è stato insignito del Premio generosità.

A seguire, i riconoscimenti sono andati alla stilista Anna Fendi, che ha commosso la platea parlando di “dimensione dell’anima” nella sua attività in favore della parità di genere e rieducazione culturale, e alle parlamentari Laura Ravetto, e Giusy Versace, per il loro costante impegno sul tema.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dalla giornalista di “Porta a Porta” Simona Decina e dall’avvocato, docente universitario nonché volto noto della tv Cataldo Calabretta. Sono stati premiati l’imprenditrice Patrizia Tani, fattiva sostenitrice di Edela, la professoressa Maria Rita Parsi, premiata dal Wealth Advisor di Banca Mediolanum Mario Viola, la geniale giornalista e conduttrice tv Franca Leosini, la splendida Maria Grazia Cucinotta, la strepitosa attrice Valeria Fabrizi, la presentatrice tv Eleonora Daniele, il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, Mirella Taranto capo ufficio stampa ISS, il Senior Government Affair Director di Gilead Sciences Michelangelo Simonelli, Giuseppe Manfredi presidente Federvolley, il professore Giorgio Meneschincheri, presidente di Tennis&Friends, Alexandre Husset,imprenditore internazionale, Luca Pallavicini presidente nazionale Confecommercio salute. Un momento di inclusione importante è stato sottolineato da Gianluca Bucci e Danilo Bascucci, coach manager SistemAzienda, autori del volume “I colori dell’inclusione”.