PR Newswire espande la rete di posizionamenti sponsorizzati di editori premium in Europa e Canada

(Adnkronos) – Il programma capacita una strategia integrata tra i media guadagnati e pagati per la massima amplificazione delle notizie aziendali.

COIMBRA, Portogallo, 12 luglio 2022 /PRNewswire/ — PR Newswire, una azienda di Cision, sta espandendo la sua linea di prodotti per il posizionamento sponsorizzato a livello globale, includendo Europa e Canada. Questa rete ampliata consentirà alle aziende di colmare il gap tra le opportunità dei media guadagnati e pagati convertendo facilmente il loro comunicato stampa da PR Newswire in una risorsa di media digital che può essere posizionato simultaneamente e strategicamente in pubblicazioni a pagamento. I professionisti della comunicazione saranno in grado di utilizzare questo strumento di distribuzione multicanale nella loro strategia generale, incorporando contenuti per amplificare la storia, raggiungere un pubblico mirato e massimizzarne la visibilità per la copertura.

“L’ampliamento dell’investimento di Cision nel posizionamento sponsorizzato è una testimonianza del potere del brand storytelling integrato. Una ricerca di Gartner ha rilevato che le campagne integrate su più di quattro canali superano del 300% le campagne a canale singolo o doppio”, ha dichiarato Nicole Guillot, COO di Cision e Presidente di PR Newswire. “La valorizzazione di un messaggio coerente del brand genera valore e aumenta l’efficacia della costruzione del brand su più canali di comunicazione”.

Questa offerta di posizionamento sponsorizzato consente ai professionisti della comunicazione di raggiungere un pubblico più ampio in mercati precedentemente non sfruttati.

“Con il Sponsored Placement, siamo riusciti ad aumentare la visibilità del nostro World Living Soils Forum condividendo l’annuncio sui siti delle riviste francesi”, ha dichiarato Alain Lavital, direttore della comunicazione di Moët Hennessy, cliente di Cision. “Abbiamo raggiunto 197.000 impressioni in una settimana, che hanno aggiunto 190 registrazioni al nostro sito. Abbiamo intenzione di utilizzare il servizio per supportare i nostri annunci futuri”.

Secondo il rapporto globale Stato dei Media 2022 di Cision, i comunicati stampa sono il mezzo preferito per comunicare ai giornalisti notizie e traguardi aziendali. La combinazione dei comunicati stampa con la pubblicità nativa, che si è dimostrata più affidabile e coinvolgente e che fornisce tassi di clic più elevati rispetto alle forme tradizionali di pubblicità, aumenta la visibilità delle storie che i comunicatori vogliono condividere.

Informazioni su Cision

Cision è una piattaforma di comunicazione completa che consente a più di 100.000 professionisti delle relazioni pubbliche e del marketing in tutto il mondo di comprendere, influenzare e amplificare le loro storie. In qualità di leader di mercato, Cision consente alla nuova generazione di professionisti della comunicazione di operare strategicamente nel moderno panorama dei media, dove il successo dell’azienda è direttamente influenzato dall’opinione pubblica. Cision ha uffici in 24 paesi nelle Americhe, nell’EMEA e nell’APAC e offre una suite di soluzioni di prim’ordine, tra cui PR Newswire, MultiVu, Brandwatch, Cision Communications Cloud® e Cision Insights. Per saperne di più, visitate il sito Cision.it e seguite @Cision su Twitter.

