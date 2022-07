Porti, Giovannini: “Entro un anno salto in digitalizzazione”

(Adnkronos) – ‘’Da qui ad un anno faremo un salto nella digitalizzazione dei porti. Stiamo facendo un investimento sulla creazione di una piattaforma logistica nazionale dopo tanti anni di freno su questo settore. In più, insieme alla agenzia delle dogane, stiamo lavorando sulla creazione di uno sportello unico per la documentazione che consentirà agli armatori, ai comandanti, alle autorità portuali di scambiarsi informazioni, evitando di dover mandare la stessa documentazione più di una volta’’. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini durante il Forum ‘Medports’ in corso al porto di Civitavecchia.

‘’C’è poi l’investimento per l’interconnessione fisica dei porti, attraverso le ferrovie: 11 porti saranno connessi grazie al Pnrr con la rete ferroviaria. Qui a Civitavecchia ci sono investimenti che trasformeranno il porto, con la connessione con l’aeroporto di Fiumicino verso la città e verso il nord con la rete ferroviaria nazionale. Civitavecchia è uno snodo molto importante, non a caso abbiamo ottenuto l’entrata nella rete ‘Core’ europea. E’ sempre più porto di Roma ma non solo dal punto di vista dei passeggeri ma anche delle merci’’.

Giovannini ha ricordato qualche numero. ‘’Gli investimenti complessivi sulla attività portuali sono di oltre 5 miliardi mentre quelli sugli aspetti ferroviari ammontano, per tutto il Pnrr, a circa 30 miliardi’’.