Contatto di Giuliano Sangiorgi: il podcast da non perdere nell’estate 2022

L’estate non è fatta solo di mare, tormentoni ma anche di podcast. Tra quelli da non perdere per l’estate 2022 merita una citazione d’obbligo Contatto di Giuliano Sangiorgi.

“Sono Giuliano Sangiorgi e sono sempre in cerca di contatto” Apre così ogni episodio, sulle note del celebre brano nonché title track dell’ultimo album dei Negramaro.

Il podcast di Huffington Post, targato One Podcast, vede protagonista il frontman dei Negramaro. In ogni episodio incontra scrittori, attori, chef, comici, in un dialogo senza copione.

Due sedie, due microfoni e racconti di carriere, aneddoti, confronti, musica e canto con l’improvvisazione di celebri hits. Una conversazione in cui viene messo a confronto il processo creativo in campi anche molto diversi tra loro. Tutto questo regala all’ascoltatore un ritardo a due del tutto inedito.

Mezz’ora di ascolto davvero sorprendente.

Sei le puntate diffuse, in compagnia di Salvatore Esposito, Virginia Raffaele, Sandro Veronesi, Francesco Piccolo, Bruno Barbieri e i The Jackal.

La serie podcast Contatto è disponibile gratis insieme a molte altre sull’app One Podcast, sul sito di Huffington Post, su Spotify e su Apple podcast. ascolta subito qui sotto la prima puntata.