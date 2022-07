Piramal Pharma Solutions organizza una grande cerimonia di apertura per il nuovo stabilimento API ad Aurora, Canada Manufacturing Site

(Adnkronos) – – Inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro di un nuovo impianto di produzione di API

– Lo stabilimento fa parte dell’investimento di 30 milioni di dollari di capitale dell’azienda nel sito

– Il nuovo impianto comprende suite di reattori, funzionalità di filtrazione ed essiccazione

MUMBAI, India, 13 luglio 2022 /PRNewswire/ — La divisione Pharma Solutions di Piramal Pharma Limited, azienda leader nel Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), ha tenuto una cerimonia Opening per celebrare l’inaugurazione ufficiale di un nuovo impianto per la produzione di ingredienti farmaceutici attivi (API) presso il sito aziendale di Aurora, nell’Ontario.

L’evento ha visto la partecipazione di membri del PPS Aurora Site Leadership Team, del Executive Leadership Team globale dell’azienda, e di una serie di autorità di Aurora, tra cui l’Onorevole Tom Mrakas, Sindaco di Aurora, i consiglieri della città di Aurora Sandra Humfryes e Rachel Gilliland, Lisa Hausz, Manager of Economic Development & Policy per Aurora, e Seanna Murray della Camera di commercio di Aurora.

Il nuovo impianto, realizzato nell’ambito di un investimento di capitale di 30 milioni di dollari CAD nel sito di Aurora, presenta oltre 930 metri quadrati di nuovo spazio di produzione e comprende due nuove suite di reattori con funzionalità aggiuntive di filtrazione ed essiccazione. Supporterà la continua richiesta da parte dei clienti della competenza di Piramal Pharma Solutions negli API oltre a migliorare e ampliare la capacità dell’azienda di produrre API su scala clinica e commerciale, tra cui API altamente potenti che richiedono un limite di esposizione professionale (OEL) di 1 mcg/m3.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions, ha dichiarato: “Questo nuovo stabilimento è solo l’ultimo di una serie di espansioni e potenziamenti delle funzionalità di Aurora, e ne seguiranno altri. Ringrazio l’Amministrazione locale per il suo supporto. In collaborazione con loro, il team di Aurora ha svolto un lavoro encomiabile affinché questa struttura fosse progettata e attiva. È la prova del nostro impegno nei confronti del mercato globale di API e della crescita a lungo termine di PPS come organizzazione. Il nostro obiettivo ultimo è aiutare i clienti a consegnare i farmaci ai pazienti, e Aurora è una parte importante di tale processo. Ciò che è stato realizzato fino ad oggi ad Aurora è in effetti motivo di orgoglio per tutti noi, e attendiamo con impazienza ciò che deve ancora venire”.

L’Onorevole Tom Mrakas, Sindaco di Aurora, ha dichiarato: “L’apertura di questo stabilimento è un momento entusiasmante per la città di Aurora. Conferma la nostra solida partnership con Piramal e afferma che sosteniamo appieno i loro sforzi per ampliare la loro presenza e le loro capacità. Mi congratulo con loro per questo risultato straordinario. Piramal è un esempio di ottimo corporate citizen, sono orgoglioso di ciò che i nostri due team forti hanno ottenuto lavorando insieme”.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l’intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per test clinici, fornitura commerciale di principi attivi e forme farmaceutiche finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi altamente potenti, coniugati farmaco-anticorpo, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici, e farmaci solidi efficaci per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per farmaci biologici, tra cui vaccini, terapie geniche e anticorpi monoclonali, resi possibili dall’investimento di Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited. La nostra comprovata esperienza come fornitore di servizi fidato con esperienza in varie tecnologie ci rende un partner d’elezione per le aziende innovative e generiche in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso strutture di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione globale in oltre 100 Paesi. PPL comprende: Piramal Pharma Solutions (PPS), un’azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un’azienda di farmaci generici complessi per uso ospedaliero; e l’azienda India Consumer Healthcare che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC include anestetici per inalazione, terapie intratecali per la spasticità e la gestione del dolore, iniettabili per il dolore e anestetici, antiinfettivi iniettabili e altre terapie. Il settore indiano Consumer Healthcare è tra i principali attori in India nel settore dell’autoassistenza, con marchi affermati nel mercato indiano dell’assistenza sanitaria per i consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell’oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. A ottobre 2020, l’azienda ha ricevuto investimenti di partecipazione al capitale dal Gruppo Carlyle.

