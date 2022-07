Piattaforme streaming tv: le più utilizzate in Italia (secondo trimestre 2022)

Piattaforme streaming tv: ecco le più utilizzate in Italia (secondo trimestre 2022) secondo i dati forniti da Justwatch.

Difficili da battere le piattaforme di streaming più performanti, Netflix e Amazon Prime Video detengono il maggior numero di utenti in Italia, ovvero il 55% del mercato.

Nonostante sia in testa in questo trimestre, Netflix sta iniziando a sentire il calore di Prime Video a solo l’1% di distanza.

Nel frattempo, Disney+ rimane imperturbabile al 16% con un netto distacco dai giganti dello streaming.

Sviluppo della quota di mercato nel 2022

Approfittando della perdita di azioni di Netflix del -1%, Amazon Prime Video inizia a chiudere in lontananza guadagnando +1%. Disney+ mostra una crescita eccezionale, ottenendo un incremento del 2% alla fine di giugno. D’altra parte, i player minori del mercato, Sky Go e Infinity, finiscono per perdere -1% ciascuno.