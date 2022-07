Peugeot 604: storica ammiraglia della Casa del Leone

Nel 1975 fu introdotta l’ammiraglia Peugeot 604, con il motore a benzina 2.7 V6 da 136 CV di potenza e nell’allestimento GL. L’anno seguente fu proposta nell’allestimento SL, anche in abbinamento al cambio automatico. Nel 1978, invece, debuttò la versione TI con il propulsore a benzina 2.7 V6 ad iniezione da 145 CV di potenza.

La gamma della Peugeot 604 fu aggiornata nel 1980 con la configurazione STI, ma soprattutto con l’adozione dell’unità 2.3 Turbodiesel da 80 CV. Quest’ultimo era abbinato al cambio meccanico a cinque marce, nonché disponibile con lo specifico allestimento SRD. L’ultimo aggiornamento della vettura risale al 1983, con l’introduzione delle sportiva declinazioni GTi e GTD, mosse rispettivamente dalle motorizzazioni 2.8i V6 a benzina da 155 CV e 2.5 TD a gasolio da 95 CV di potenza.

La Peugeot 604 è uscita di scena nel corso del 1985, dopo esser stata prodotta in 153.252 esemplari e commercializzata anche oltreoceano sul mercato statunitense. Non sono mancate derivazioni sul tema, come la variante presidenziale a passo lungo, allestita dalla carrozzeria Heuliez. Sul mercato italiano risultavano circolanti 2.882 esemplari nel 1985, mentre il quantitativo odierno ammonta a sole 304 unità.