Pelle in primo piano: la corretta beauty routine per l’estate

Preparare la pelle all’estate non è complesso. La bella stagione ci costringe a fare i conti con il sole, l’umidità, il caldo e la necessità di adottare un corretto percorso d’idratazione.

Per una pelle bella, anche in estate, sono importanti due buone abitudini, quella alimentare, garantendosi una dieta corretta, ricca di frutta e verdura, e un’opportuna idratazione corporea, bevendo molto e scegliendo di utilizzare i prodotti cosmetici adeguati per il corpo, le mani, i piedi e i migliori trattamenti per il viso.

I consigli per una skincare a prova d’estate

L’idratazione è fondamentale per godere di una pelle in perfetta salute, anche nel periodo più caldo dell’anno, quando le macchie e gli inestetismi si presentano con estrema facilità a causa di un’esposizione al sole priva di protezione, o quale conseguenza di una schermatura inadeguata.

A garanzia di un corretto livello d’idratazione intervengono fattori interni ed esterni. Diventa essenziale bere molta acqua, e consumare in abbondanza cibi ricchi di betacarotene come carote e albicocche, al pari di tutta una serie di alimenti rossi fra cui spiccano fragole, pomodori e peperoni.

Per un corretto percorso di preparazione all’esposizione solare, è importante trattare adeguatamente la pelle anche dall’esterno detergendola accuratamente, con prodotti delicati e non aggressivi, idratando e tonificando a dovere.

La pulizia della pelle vanta un percorso di detersione quotidiano sera e mattina, rinforzato almeno una volta la settimana da uno scrub, per liberare la pelle a fondo dalle impurità, e dalle cellule morte.

Nella beauty routine estiva per la pelle non può mancare l’uso di una crema idratante, privilegiando le texture più leggere, fresche e fluide. Per le pelli particolarmente grasse l’uso della crema idratante può essere sostituito dal siero, che si assorbe facilmente e apporta una serie di concentrati attivi. Per una pelle idratata perfettamente non dimenticate quanto possono essere utili le acque spray, per rinfrescare e donare idratazione a piene mani.

Prepariamo la pelle all’estate con il retinolo

La vitamina perfetta per preparare la pelle al sole e all’abbronzatura è senza dubbio la Vitamina A, ovvero il retinolo, che contribuisce a diminuire la comparsa di macchie solari e rughe. Il retinolo, che stimola la produzione di collagene, è utile per rimpolpare l’ovale del viso. Utilizzato correttamente il retinolo consente alla grana del viso di apparire più levigata e uniforme, e favorisce il ricambio cellulare garantendo un’efficace azione antietà.

Come evitare la comparsa di macchie nere e inestetismi della pelle

Da sempre prevenire è meglio che curare, anche laddove si preserva il viso dalla comparsa di macchie scure e inestetismi della pelle. Se a incidere sulla presenza di questa sgradevole imperfezione può essere anche l’avanzare dell’età, è meglio giocare d’anticipo e garantirsi la corretta protezione solare. In estate prima di esporsi ai raggi del sole, ma anche in inverno in città, è importante scegliere di utilizzare una crema idratante con un buon fattore di protezione.

Trattare la pelle in estate grazie ai prodotti alla calendula

Nella beauty skincare routine estiva non possono mancare i prodotti cosmetici a base di calendula, perfetti per rinfrescare la pelle e bilanciarne l’equilibrio, trattando rossori e secchezza. Fra i prodotti a base di calendula possiamo disporre di soluzioni detergenti, formule per tonificare o idratare la pelle, maschere specifiche, che offrono un’esplosione di freschezza e idratazione.