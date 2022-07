Paul Haggis torna libero, regista era accusato di violenza sessuale

(Adnkronos) – Il regista canadese Paul Haggis torna libero. Il gip del tribunale di Brindisi Vilma Gilli ha accolto la richiesta, presentata dalla difesa, di revoca degli arresti domiciliari a carico del 69enne, sottoposto a fermo di indiziato di delitto lo scorso 19 giugno con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate su una donna inglese di 28 anni che sarebbero avvenute, per tre giorni consecutivi, in un B&B di Ostuni dove il cineasta si trovava per partecipare a un festival.

Il premio Oscar si era difeso nell’interrogatorio per la convalida del fermo parlando di rapporti consensuali. Il fermo non era stato convalidato ma a suo carico era stato emesso un provvedimento di arresto ai domiciliari. Decisivo si sarebbe rivelato il lungo incidente probatorio dello scorso 29 giugno svoltosi nel tribunale della città pugliese durante il quale la presunta vittima è stata ascoltata dal gip.