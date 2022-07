Patuanelli, ‘supportare filiera a garanzia della stabilità occupazionale’

(Adnkronos) – “Nel corso del 2021 la birra ha confermato il suo ruolo di primo piano nel settore agricolo, nel turismo di prossimità ed enogastronomico, contribuendo a rilanciare l’economia dei territori, la conoscenza delle produzioni locali e l’interesse per i processi di produzione dei birrifici nazionali”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel messaggio inviato ad AssoBirra in occasione della presentazione dell’Annual report dell’Associazione.

“Purtroppo – ammette – nei primi mesi 2022 è emerso, con sempre maggiore chiarezza, rispetto a quanto già registrato nell’annualità precedente, un trend preoccupante di aumento dei costi di produzione, in particolare di quelli relativi alle materie prime e alle spese legate ai consumi energetiche rischia di arrestare la ripresa dei primi mesi dell’anno”.

“E’ quindi necessario – sottolinea il ministro – continuare a supportare la filiera della birra nazionale e sviluppare sinergie utili tra i vari attori di sistema, per mantenere i livelli di crescita dei volumi, la qualità dei prodotti, razionalizzare l’utilizzo delle risorse ambientali e accrescere i margini di redditività, a garanzia della stabilità occupazionale e della capacità di spesa del consumatore finale”.

“Il vostro rapporto è infatti di estrema rilevanza, non solo come direttrice dell’andamento del settore birrario italiano nel 2021, ma anche di indirizzo degli interventi e della programmazione futura”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel messaggio inviato ad AssoBirra in occasione della presentazione dell’Annual report dell’Associazione.

“Il lavoro realizzato – precisa – consente, inoltre, di aprire una finestra di dialogo sul processo di transizione sostenibile già in atto nel comparto della birra, permettendo di diffondere i valori di filiera, del consumo responsabile e i significativi risvolti sociali e di presidio territoriale”.