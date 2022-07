Papa Bergoglio ‘indiano’, si fa mettere il copricapo tradizionale

(Adnkronos) – Bergoglio ‘indiano’. Il Papa, al termine dell’incontro coi nativi canadesi, si è fatto mettere il copricapo indiano e per qualche istante lo ha tenuto in testa. Un gesto nel segno della fratellanza. Bergoglio, nel salutare i capi indigeni al termine dell’incontro, resta in piedi senza appoggiarsi al bastone.