Panatta compie gli anni, ‘doppio’ con Bertolucci su Twitter

(Adnkronos) – Adriano Panatta compie gli anni, Paolo Bertolucci fa gli auguri a modo suo su Twitter. E il doppio che ha fatto la storia del tennis azzurro torna a dare spettacolo. “Nonne di tutta Italia ricordatevi di fare gli auguri al vecchio Panatta. Oggi è il suo compleanno!”, scrive Bertolucci ricordando a tutti il 72esimo compleanno del suo partner. Panatta gradisce solo parzialmente: “Ha parlato il pischello…..spero ti venga una colite domani mentre commenti la finale di Wimbledon brutta merdaccia!!”.

Il botta e risposta prosegue tra ironia e sfottò, con la partecipazione di utenti noti e meno noti. “Che volgare!! Ti ho riportato alla ribalta e invece di ringraziarmi….”, incalza Bertolucci, oggi apprezzatissima voce tecnica delle telecronache di Sky Sport. “Voi non avete idea quanta fatica ho fatto per fargli vincere qualche doppio a quel bellimbusto”, replica Panatta. “Auguri Adriano! In fondo ti voglio bene”, chiosa Bertolucci.