Palinsesti Mediaset: la stagione 2022/2023

Presentati nei giorni scorsi i palinsesti Mediaset 2022/2023. Tante le novità e altrettante le riconferme per la prossima stagione televisiva.

A cominciare da Barbara D’Urso, il cui contratto in scadenza a dicembre 2022 sarà rinnovato così come affermato da Pier Silvio Berlusconi. Nessun addio, dunque, per la conduttrice che resterà al timone di Pomeriggio 5. Niente Pupa e il secchione, programma che non è decollato in termini di ascolti e che sarà a riposo almeno per la prossima stagione.

Raddopieranno Pio e Amedeo: il duo comico foggiano tornerà in autunno con Emigratis, composto da ben tre puntate. Nel 2023, invece, arriva il loro show Felicissima Sera.

Piero Chiambretti arriverà con Talentissimo me, programma che vedrà protagonisti bambini e ragazzi. Chiude invece Tiki Taka programma che ha avuto un buon successo.

A proposito di calcio, Mediaset celebrerà i 30 anni di Mai dire gol, programma cult della Gialappa’s Band che negli anni ha lanciato numerosi talenti.

Canale 5

La rete ammiraglia di Mediaset riconferma tanti programmi di successo. Striscia la notizia vedrà alla conduzione Luca Argentero e Alessandro Siani.

Protagonisti anche per la prossima stagione Maria De Filippi, leader del sabato sera con C’è Posta per Te. Così come del sabato pomeriggio con Amici (e il relativo serale).

A proposito di fascia pomeridiana, Silvia Toffanin resta al timone di Verissimo, altro appuntamento cult di Canale 5.

Ci sarà anche il Maurizio Costanzo Show, il talk show più longevo della tv italiana. Non mancheranno i reality, come il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi che resisterà anche per la prossima stagione nonostante le voci di una possibile chiusura. Ci sarà anche La Talpa: resta da sciogliere il nodo legato alla conduzione.

Sempre su Canale 5 torna Ciao Darwin con Paolo Bonolis, programma lontano dagli schermi da alcuni anni. Per lo spazio dedicato alle risate, ci sarà anche Zelig, per il quale sono previste tre puntate.

Ciao Darwin 8

Italia 1

Confermata la conduzione de Le Iene con il tandem Belen Rodriguez – Teo Mammuccari. Una coppia inedita che ha ben figurato nella passata stagione con la novità della showgirl argentina che ha ben figurato al suo debutto in questa nuova veste.

Federica Panicucci condurrà Back To School, mentre ci sarà la novità di Mia mamma e tuo papà, un mix di reality e gioco.

Rete4

Informazione al centro della rete con la riconferma dei vari programmi come Zona Bianca, Quarta repubblica, Fuori dal coro, Quarto Grado, Dritto e Rovescio.