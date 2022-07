Omicidio a Cosenza, 71enne uccisa a coltellate

(Adnkronos) – Una donna di 71 anni è stata trovata morta, riversa sul letto e con ferite di arma da taglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. La donna sarebbe stata colpita a coltellate all’addome. Il marito 73enne, che non si trovava nell’abitazione, sarebbe stato portato in caserma dai carabinieri.