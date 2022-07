Nuove nomine in Boomi per sostenere la crescita e il posizionamento come azienda indipendente

Madeline Ling è la nuova Chief Financial Officer (CFO), Marcy Campbell la Chief Revenue Officer (CRO) e Fran Wilson la Chief marketing officer (CMO)

Dopo la transazione da 4 miliardi di dollari che l’ha vista divenire società indipendente, Boomi stabilisce un nuovo record raggiungendo i 20.000 clienti globali

Competenze mondiali, precedenti esperienze in aziende come PayPal, Red Hat, VMware, NBC Boston e Accenture e una formazione di alto livello conseguita presso i migliori istituti universitari per le tre donne ai vertici dell’azienda

Boomi prosegue il suo programma di onboarding, che prevede l’assunzione di centinaia di dipendenti entro la fine dell’anno, in linea con l’impegno costante dell’azienda nel promuovere la cultura e l’eccellenza di prodotto

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Boomi, leader Boomi, leader nella connettività intelligente e nell’automazione, annuncia la nomina di Madeline Ling a Chief Financial Officer (CFO), Marcy Campbell a Chief Revenue Officer (CRO) e Fran Wilson a Chief Marketing Officer (CMO), con effetto immediato. Inoltre, la giornalista Christa Delcamp, vincitrice del premio Emmy, entra in azienda per supportare le pubbliche relazioni e la strategia media e James Dyson guiderà il team Global Diversity, Equity e Inclusion Talent Acquisition.





“ Il fatto di essere una azienda autonoma, unito alla crescita rapida che stiamo vivendo e alle capacità della nostra tecnologia all’avanguardia cloud-based, ci hanno permesso di reclutare un nuovo team di management come parte di una strategia di crescita ancora più ampia, che prevede centinaia di nuove assunzioni da qui a fine anno”, spiega David Meredith, CEO di Boomi. “ La nostra piattaforma e la cultura che ci caratterizza ci hanno permesso di aggiudicarci i migliori talenti, con una mentalità aperta e una comprovata esperienza nel raggiungimento dei risultati, oltre che una forte passione, caratteristiche che consentiranno a Boomi di accelerare l’impegno nel perseguire la mission di rendere il mondo un posto migliore, collegando tutti a tutto, ovunque.”

Le nuove nomine arrivano dopo che Boomi, sostenuta dalle società di private equity Francisco Partners e TPG, ha raggiunto l‘indipendenza. In qualità di leader globale della categoria software as a service (SaaS) con oltre 20.000 clienti, Boomi vanta una comunità di utenti in crescita di oltre 100.000 membri, una rete mondiale di oltre 800 partner e uno dei posizionamenti più elevanti tra i Global System integrator (GSI ) dello spazio iPaaS, che includono Accenture, Deloitte, SAP e Snowflake, nonché i tre maggiori fornitori di servizi cloud, Amazon Web Services, Google e Microsoft.

Boomi, inoltre, è leader da otto anni consecutivi nel Gartner® Magic Quadrant™ for enterprise platform as a service (EiPaaS)1 e ha recentemente ricevuto il Gold Globee® Award nella categoria Platform as a Service (PaaS) oltre a numerosi riconoscimenti in ambito HR come il posizionamento nella classifica dei Best Place to Work da parte di Inc. Magazine.

Le nuove nomine:

Madeline Ling, Chief Financial Officer



Ha conseguito un MBA presso la Stanford Graduate School of Business e vanta quasi 25 anni di esperienza nella guida di organizzazioni aziendali globali, sostenendone la crescita strategica e internazionale. Ha ricoperto diversi ruoli di CFO nel corso della sua carriera, tra questi il ruolo di corporate CFO aziendale per una portfolio company di Hellman and Friedman (H&F) e presso VMware, The Boston Consulting Group e Intel.

Porta in Boomi oltre 30 anni di esperienza alla guida di organizzazioni go-to-market su larga scala in aziende che vanno dalle Fortune 500, a società tecnologiche finanziate fino alle venture capital. Di recente ha ricoperto il ruolo di senior vice president in PayPal, dove ha guidato le vendite globali, i professional services e le operations. In Boomi, Campbell definirà le strategie di crescita del fatturato dell’azienda con l’obiettivo di continuare a offrire valore ai clienti.

Con oltre 20 anni di esperienza organizzazioni SaaS e B2B, Wilson ha guidato il marketing di Red Hat nella fase di offerta pubblica iniziale (IPO) e durante la sua rapida crescita, culminata nella vendita a IBM per 34 miliardi di dollari.

Vanta oltre 20 anni di esperienza in pubbliche relazioni, giornalismo, creazione di contenuti e comunicazione, su una varietà di piattaforme digitale social gestite da NBC e CBS, radio/podcast e stampa. Vincitrice del premio Emmy, la vasta esperienza di Delcamp nel raccontare storie di grande impatto aiuterà Boomi ad accrescere l’awareness sulla sua piattaforma leader del settore.

Vanta oltre 20 anni di esperienza nella guida e nella gestione dell’acquisizione dei talenti in aziende globali, come Accenture. Sfrutterà la sua esperienza e la vasta rete internazionale per supportare la rapida crescita di Boomi e continuare ad arricchire la cultura aziendale.

Ulteriori risorse

Informazioni su Boomi

Boomi connette istantaneamente tutti a tutto, ovunque con la sua piattaforma cloud-native, unificata, aperta e intelligente. La sua piattaforma di integrazione as a service (iPaaS) è considerata affidabile da 20.000 clienti a livello globale per la velocità, la facilità d’uso e il costo totale di proprietà inferiore. In qualità di pioniere nell’utilizzo intelligente dei dati, la visione di Boomi è rendere facile e veloce per i clienti e i partner scoprire, gestire e orchestrare i dati, connettendo applicazioni, processi e persone per ottenere risultati di business migliori e più rapidi. Per maggiori informazioni visita https://boomi.com/it/.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, il logo ‘B’, Boomiverse e AtomSphere sono marchi commerciali di proprietà Boomi, LP o delle sue controllate o affiliate. Tutti i diritti riservati. Altri nomi o marchi citati possono essere dei rispettivi proprietari.

________________________

1 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 settembre 2021

