Nordcorea contro Usa: “Con Seul e Tokyo vogliono Nato asiatica”

(Adnkronos) – Corea del Nord contro Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Pyongyang minaccia un rafforzamento delle sue capacità militari parlando di uno slancio nella cooperazione a livello militare fra i tre Paesi, dopo il trilaterale dei giorni scorsi a margine del vertice Nato di Madrid, e denunciato quello che per la Corea del Nord rientra in un piano degli Usa per creare nella regione “un’alleanza militare come la Nato”. “La realtà dimostra chiaramente come l’obiettivo reale degli Stati Uniti nel diffondere voci sulla ‘minaccia nordcoreana’ sia fornire un pretesto per la supremazia militare nella regione dell’Asia-Pacifico”, scrive l’agenzia Kcna citando un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano dopo il vertice tra il presidente americano Joe Biden, il premier giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol.

Secondo la fonte, “la situazione impone con maggiore urgenza lo sviluppo della difesa del Paese per far fronte in modo attivo al rapido deterioramento del contesto di sicurezza della penisola coreana e nel resto del mondo”. Per la Corea del Nord, i leader di “Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno unito le teste per il confronto” con Pyongyang “e hanno parlato di pericolose contromisure militari congiunte” contro il Paese “compreso l’avvio di esercitazioni militari congiunte”.

E, secondo la Corea del Nord, “il summit della Nato dimostra ancor più chiaramente come gli Usa seguano un piano per contenere Russia e Cina e allo stesso tempo per ‘militarizzare’ l’Europa e formare un’alleanza militare come la Nato nella regione dell’Asia-Pacifico” con “l’alleanza militare” con Tokyo e Seul considerata “uno strumento importante per la realizzazione del piano”.