Non solo serramenti, ma anche sistemi oscuranti: le soluzioni di Oknoplast per schermare la propria abitazione dal sole e garantire la privacy

(Adnkronos) –

Milano, 13 luglio 2022 – In fase di ristrutturazione di un’abitazione la sostituzione degli infissi spesso coinvolge anche i sistemi di oscuramento, che possono essere di diversa tipologia in base alle proprie esigenze di utilizzo e di stile. Oknoplast pensa a tutto e propone soluzioni di schermatura e oscuramento in perfetta armonia estetica con i serramenti, al fine di rendere massimo il comfort della propria casa.

La veneziana interna è la soluzione ideale per ambienti quali salotti, uffici e bagni che necessitano di schermatura solare e rispetto della privacy. La veneziana, inserita all’interno della vetrocamera, è al riparo dalla polvere e non richiede, pertanto, alcuna pulizia o manutenzione. Le sottili lamelle della veneziana vengono infatti azionate con un comando elettrico e, quando posizionate in modalità “aperta”, risultano totalmente invisibili.

Oknoplast ha reinterpretato in chiave contemporanea lo scuretto interno, attualizzando un elemento di arredo spesso utilizzato in ambientazioni dallo stile classico. Lo scuretto interno è utile all’oscuramento degli ambienti senza dover chiudere le imposte. Inoltre, l’introduzione della chiusura magnetica brevettata consente di mantenere gli scuretti chiusi anche con l’anta in posizione di ribalta.

Dall’estetica minimal, dimensioni contenute, isolamento termoacustico performante e pratica da utilizzare, la tapparella proposta da Oknoplast è un classico che non passa mai di moda. Le tapparelle vengono comandate elettricamente – a pulsante, a chiavetta, con timer o con radiocomando portatile – e sono disponibili di 16 varianti colore per una flessibilità massima in abbinamento allo stile della propria abitazione e/o condominio.

Per le ambientazioni dallo stile contemporaneo, i frangisole a lamelle in alluminio orientabili sono la soluzione ideale per creare la giusta atmosfera di luce in qualsiasi momento della giornata, riparando gli infissi dalla luce solare diretta. I frangisole sono dotati di una innovativa tecnologia che rivela la presenza di oggetti durante la movimentazione – silenziosa e discreta – e ne impedisce lo schiacciamento. Le lamelle presentano, inoltre, un avanzato sistema antiscasso, proteggendo così gli infissi da potenziali tentativi di effrazione, per una sicurezza massima.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it