Negramaro: sette nuove date per Unplugged European Tour 2022

I Negramaro annunciano sette nuove date in autunno che arricchiscono il calendario dell’attesissimo Unplugged European Tour 2022, prodotto da Live Nation. Raddoppiano, infatti, gli show previsti nei teatri di Bergamo, Brescia, Padova e Mantova, mentre diventano tre i concerti che il gruppo terrà nelle città di Milano, Bari e Roma.

La band si esibirà quindi in questa nuova versione acustica al Teatro degli Arcimboldi di Milano anche il 3 ottobre, l’11 ottobre al Teatro Creberg di Bergamo, il 14 ottobre al Gran Teatro Morato di Brescia, il 17 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova. Nel mese successivo, i Negramaro saranno il 3 novembre al TeatroTeam di Bari, il 6 novembre al Grana Padano Theatre e il 15 novembre all’Auditorium Parco della Musica per la terza data romana.

Con il raddoppio delle sette date raggiungono così quota 41 i live previsti dall’Unplugged European Tour, che partirà in anteprima assoluta il 28 settembre al Palais di Saint-Vincent e proseguirà da novembre il viaggio nelle principali città europee.

Dopo oltre 15 anni di concerti nelle grandi venue, dai palazzetti ai Festival e agli stadi, continua dunque il successo che ha accompagnato sin dagli scorsi mesi l’annuncio del nuovo tour del gruppo, già tutto esaurito in diversi teatri italiani. Il ritorno sul palco dei Negramaro si preannuncia un’occasione imperdibile per ascoltare e rivivere in un’atmosfera più intima la musica che ha decretato il successo internazionale della band.

Di seguito, il calendario completo del tour:

Settembre 2022

28 · Saint-Vincent, Palais

30 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

Ottobre 2022

1 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

3 · Milano, Teatro degli Arcimboldi

7 · Sanremo, Teatro Ariston

8 · Sanremo, Teatro Ariston

10 · Bergamo, Teatro Creberg

11 · Bergamo, Teatro Creberg

13 · Brescia, Gran Teatro Morato

14 · Brescia, Gran Teatro Morato

16 · Padova, Gran Teatro Geox

17 · Padova, Gran Teatro Geox

19 · Firenze, Tuscany Hall

20 · Firenze, Tuscany Hall

22 · Napoli, Teatro Augusteo

23 · Napoli, Teatro Augusteo

25 · Lecce, Teatro Politeama Greco

26 · Lecce, Teatro Politeama Greco

28 · Catania, Teatro Metropolitan

29 · Catania, Teatro Metropolitan

31 · Bari, TeatroTeam

Novembre 2022

1 · Bari, TeatroTeam

3 · Bari, TeatroTeam

5 · Mantova, Grana Padano Theatre

6 · Mantova, Grana Padano Theatre

8 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

9 · Torino, Auditorium del Lingotto G. Agnelli

11 · Bologna, Teatro EuropAuditorium

13 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

14 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

15 · Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

Novembre 2022

19 · Barcellona, Sala Apolo

21 · Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

23 · Amsterdam, Melkweg

26 · Parigi, Le Trianon

27 · Bruxelles, Cirque Royal

29 · Francoforte, Batschkapp

Dicembre 2022

2 · Monaco, Neue TheaterFabrik

4 · Lugano, Palazzo dei Congressi

5 · Zurigo, Komplex 457

7 · Lussemburgo, Rockhal