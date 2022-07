Neeyamo annuncia la sua più recente espansione in Europa

Neeyamo, azienda globale che offre soluzioni EOR e per buste paga abilitate dalla tecnologia, ha annunciato la sua espansione in Italia.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Neeyamo Inc., leader mondiale nello sviluppo di soluzioni EOR (Employer of Record, ossia datore di lavoro nominale) e per buste paga, ha annunciato la sua espansione in Italia con l’apertura di una nuova sede a Milano.





Il lancio di una nuova sede in Italia rientra nella strategia di espansione globale caratterizzata dalla precedente creazione di sedi nei principali paesi europei – Inghilterra, Germania e Francia.

La posizione strategica e le opportunità di affari in Italia rafforzeranno ulteriormente la possibilità di Neeyamo di offrire ai clienti un ecosistema multinazionale. L’ingresso nel mercato italiano attraverso una presenza e alleanze strategiche a livello locale assicureranno a Neeyamo le capacità necessarie per ampliare la sua rete, la struttura di vendite e le risorse operative.

Il singolo motore globale di Neeyamo è studiato per servire i clienti in oltre 180 paesi e la presenza globale sempre più ampia facilita il supporto localizzato e multilingue.

“Sulla scia dell’ampliamento costante della nostra presenza nell’area Asia-Pacifico e nell’America latina, Neeyamo è impegnata nell’aprire sedi in tutti i principali mercati europei a sostegno delle attività di sviluppo del business e delle capacità operative in Europa”, spiega Vivek Khanna, Chief Client Partner presso Neeyamo. “Si tratta dell’inizio della nostra penetrazione nell’Europa centrale e orientale mentre operiamo per presentare i nostri prodotti avanzati a nuovi target”.

Neeyamo collabora con varie multinazionali per formulare la sua strategia di espansione globale finalizzata a soddisfare i requisiti dei clienti e avventurarsi in regioni geografiche inesplorate.

Informazioni su Neeyamo

Neeyamo è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni EOR (Employer of Record) e per buste paga abilitate dalla tecnologia pensate per multinazionali e micromultinazionali. Appoggiandosi a un vasto team di professionisti che servono clienti in oltre 180 paesi, Neeyamo utilizza il suo esclusivo modello basato sui servizi e il suo portafoglio di prodotti per buste paga e risorse umane di nuova generazione, ricchi di funzionalità, per aiutare le aziende a operare con agilità e scalabilità. Per saperne di più visitare www.neeyamo.com.

