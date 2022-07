Navalny: “Ho creato Fondazione internazionale anti corruzione”

(Adnkronos) – “Vi presento la Fondazione internazionale anti corruzione”. E’ quanto ha annunciato su Telegram il dissidente russo Alexei Navalny che sta scontando in una colonia penale una condanna a nove anni per frode.

“Il fondo sarà completamente trasparente e chiaro e il primo contribuito alla sua esistenza è costituito dal premio Sakharov del Parlamento Europeo da me vinto”, ha aggiunto, spiegando che nel board della Fondazione siedono il deputato belga Guy Verhofstadt, la scrittrice americana Anne Applebaum e il politologo americano Francis Fukuyama che su Twitter si è detto “onorato” di partecipare all’iniziativa.

Vladimir Putin non riuscirà a distruggere questa Fondazione internazionale, ha aggiunto Navalny la cui fondazione anti corruzione, diventata famosa per le rivelazioni sulla corruzione e sugli abusi del governo russo, è stata messa al bando in Russia circa un anno fa.