Napoli, suora interrompe bacio tra due attrici: il video è virale

(Adnkronos) – Uno shooting fotografico che prevede un bacio tra due attrici interrotto da un’anziana suora che le divide urlando: “Che fate?”. E’ la scena immortalata in un video pubblicato ieri sui social network e diventato virale in pochissime ore. La scena si è verificata nei Quartieri Spagnoli di Napoli, all’angolo tra via Concordia e vico Colonne a Cariati.

Mentre le due attrici, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, si scambiano un bacio, la suora di passaggio che nota la scena interviene e le divide: “Che fate? E’ il diavolo, questo è il diavolo”, dice l’anziana che si fa il segno della croce invocando “Gesù, Giuseppe e Maria”, andando via tra gli sguardi increduli e divertiti delle due attrici e della troupe.