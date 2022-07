Motive Partners raccoglie 2,5 miliardi di dollari USA

Motive raccoglie 2,54 miliardi di dollari per Motive Capital Fund 2 e per i veicoli di co-investimento affiliati; salgono così a oltre 5,5 miliardi di dollari gli asset in gestione regolamentata da parte dell’azienda

Il fondo 2 si è chiuso con un eccesso di sottoscrizioni e sopra il limite massimo originale di 1,5 miliardi di dollari

Questa raccolta fondi supporta la missione di Motive: realizzare una società leader nel private equity totalmente integrata e incentrata sui settori dei servizi finanziari e imprenditoriali basati sulla tecnologia

NEW YORK & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Motive Partners (“Motive”), società leader di private equity focalizzata sulla tecnologia finanziaria, oggi annuncia la riuscita chiusura definitiva del suo secondo fondo fiore all’occhiello, Motive Capital Fund 2 (il “Fondo”), con impegni totali di capitale per 2,54 miliardi di dollari, destinati al Fondo e ai suoi veicoli di co-investimento affiliati.

Questo Fondo utilizza la stessa strategia di investimento adottata nel fondo inaugurale fiore all’occhiello di Motive Partners, e si concentra sugli investimenti per la crescita e il buyout in società di software, investimenti e servizi informativi con sede in America settentrionale e in Europa. Il Fondo collabora già con dieci società: InvestCloud, Insurify, Wilshire, Trumid, Motive Capital Corp II, CAIS, FNZ, Forge Global, BetaNXT e Backbase.

Gli impegni destinati al Fondo sono stati garantiti da un gruppo di investitori geograficamente diversificato, tra cui pensioni pubbliche e private, fondi sovrani, fondazioni, istituzioni finanziarie, gestori istituzionali di fondi, family office e individui con un patrimonio netto elevato. Agli investitori già esistenti nel fondo inaugurale si è affiancato un nutrito gruppo di nuovi investitori.

Rob Heyvaert, fondatore e Managing Partner di Motive Partners, ha dichiarato: “Siamo estremamente grati per il supporto ricevuto dagli investitori storici e siamo lieti di accogliere numerosi e nuovi partner nella famiglia Motive: grazie per la vostra fiducia. Continueremo a concentrarci in modo mirato sulla collaborazione con team dirigenziali d’eccellenza in materia di capitale trasformazionale”.

Nel corso del periodo di raccolta fondi, Motive ha continuato a investire nel suo approccio integrato ampliando il team aziendale per includere oltre 180 investitori, trader e innovatori.

Bob Brown, socio fondatore e responsabile dei rapporti con gli investitori, ha commentato: “Apprezziamo moltissimo il supporto offertoci da un gruppo di investitori così stimato e diversificato, e prendiamo molto sul serio la responsabilità che ci hanno voluto affidare. Continuiamo a investire nelle nostre capacità operative specifiche che ci consentono di identificare interessanti opportunità di investimento e di supportare le società nel nostro portafoglio nel corso della fase successiva della crescita”.

Informazioni su Motive Partners

Motive Partners è una società specializzata nel private equity, fondata nel 2016 e con uffici in America settentrionale e in Europa, focalizzata sul supporto, sulla realizzazione e sull’acquisto di società tecnologiche che sostengono l’economia finanziaria. Al momento della chiusura finale del fondo, Motive Partners aveva in gestione regolamentata asset superiori a 5,5 miliardi di dollari e un team integrato di oltre 180 investitori, trader e innovatori. La società si concentra sugli investimenti sui capitali per la crescita e sui buyout in società di software, servizi di investimento e informativi in America settentrionale e in Europa, in cinque settori secondari principali: banche e pagamenti, mercati di capitali, dati e analisi, assicurazioni, gestione patrimoniale e investimenti. Motive Partners è una società a capitale privato, con pacchetto di maggioranza di proprietà dei suoi partner, che apporta esperienza, connettività e capacità differenziate per creare valore a lungo termine nelle fintech.

Per ulteriori informazioni su Motive Partners visitare il sito www.motivepartners.com.

