Mondiali Atletica, Jacobs agguanta la semifinale

(Adnkronos) – “Pur con qualche apparente difficoltà, Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri di domani notte. Il suo 10″04 è il decimo tempo di un turno in cui brillano gli statunitensi Fred Kerley (9.79, +0.1) e Trayvon Bromell (9.89, +0.6)”. Lo sintetizza la Federatletica in una nota dai Mondiali di Eugene. “Qualificazioni per le rsipettive finali conquistare anche da Nicholas Ponzio nel getto del peso (21,35, quarta misura di ammissione) e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi (8:21.04). Settimo posto finale della staffetta 4×400 metri mista, con Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Brayan Lopez e Alice Mangione (3:16.45). Oro alla Repubblica Dominicana, che supera Olanda e Stati Uniti”.