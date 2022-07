Michele Emiliano presenta il libro su Draghi di Monica Setta a Brindisi

È iniziata come una conversazione con l’autrice ed è finita con una lunga intervista della stessa autrice al governatore di Puglia, Michele Emiliano, che ieri sera è sceso a Brindisi, città natale della giornalista e scrittrice Monica Setta per presentare il suo ultimo libro “Italia, domani” edito da Rai Libri, che racconta come cambia il paese dopo il PNRR.

La presentazione del libro di Monica Setta a Brindisi

“Ho molta stima per Monica Setta e sono qui per parlare di un libro che esprime la stessa carica di positività che Monica mette in ogni cosa che fa” ha spiegato Emiliano.

Maglietta nera, jeans, abbronzatura levigata, il presidente della Regione Puglia è apparso ieri in splendida forma al Porticciolo dove il numero uno di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, aveva organizzato la serata alla presenza del Prefetto Carolina Bellantoni e del sindaco Riccardo Rossi.

Monica Setta con il numero uno di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis

A tavola trionfi di crudi di pesce e rosato del Salento vino amato dal governatore Pugliese. Accanto a Monica Setta, in pantaloni maglia Missoni e tacco viola, la mamma Liliam in nero paillettes e la moglie del padrone di casa, Marianna Menotti Lippolis in oro e panna. Bellissime