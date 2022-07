Michele Emiliano presenta il libro su Draghi di Monica Setta a Brindisi

È iniziata come una conversazione con l’autrice ed è finita con una lunga intervista della stessa autrice al governatore di Puglia, Michele Emiliano, che ieri sera è sceso a Brindisi, città natale della giornalista e scrittrice Monica Setta per presentare il suo ultimo libro “Italia, domani” edito da Rai Libri, che racconta come cambia il paese dopo il PNRR.

La presentazione del libro di Monica Setta a Brindisi

“Ho molta stima per Monica Setta e sono qui per parlare di un libro che esprime la stessa carica di positività che Monica mette in ogni cosa che fa” ha spiegato Emiliano.

Maglietta nera, jeans, abbronzatura levigata, il presidente della Regione Puglia è apparso ieri in splendida forma al Porticciolo dove il numero uno di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, aveva organizzato la serata alla presenza del Prefetto Carolina Bellantoni e del sindaco Riccardo Rossi.

Presente anche l’assessore al turismo del comune di Brindisi, Emma Taveri, che è entrata nello specifico dei temi trattati dalla Setta proprio a partire dal capitolo dello smart working che crea occupazione giovanile.

Davanti ad una platea vasta composta principalmente da manager imprenditori e professionisti, Monica Setta ha poi lungamente intervistato Emiliano sul “draghicidio”, sul ruolo di Putin convitato di pietra della campagna elettorale e sulle prospettive di governo post 25 settembre.

Ma Monica ha puntato il dito anche sul concetto di “europeismo corretto” chiedendo al governatore se davvero esso fosse andato pesantemente in crisi.

“Biden negli Usa si avvia a diventare una anatra zoppa, Macron non ha la maggioranza in una Francia dove la sorpresa politica è indubbiamente Marine Le Pen mentre si indebolisce progressivamente anche la Cancelleria tedesca” ha detto la Setta aprendo il dibattito sulla vittoria annunciata della destra in Italia e sulle responsabilità dello stesso Pd sulla caduta di Mario Draghi.

Serata effervescente e piacevole che si è conclusa con una cena ristretta organizzata sempre dal presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, uno dei protagonisti del libro di Monica Setta (il quindicesimo) insieme allo stesso Draghi, Salvini e a molti ministri del governo dell’ex banchiere centrale. Per la scrittrice e conduttrice che torna in tv su rai 1 a uno mattina in famiglia a metà settembre un lungo firma copie e uno splendido bouquet di rose e peonie offertole in dono proprio da Emiliano che era accompagnato come sempre dalla splendida e bravissima Elena Laterza compagna di vita e della politica in total white look.

Monica Setta con il numero uno di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis

A tavola trionfi di crudi di pesce e rosato del Salento vino amato dal governatore Pugliese. Accanto a Monica Setta, in pantaloni maglia Missoni e tacco viola, la mamma Liliam in nero paillettes e la moglie del padrone di casa, Marianna Menotti Lippolis in oro e panna. Bellissime