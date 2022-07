Meloni a Speranza: “Parla di fratture sociali e ha messo in ginocchio le imprese”

(Adnkronos) – “Con quale coraggio il ministro della Salute Speranza parla di ‘fratture sociali’? Proprio lui, che attraverso chiusure insensate e l’obbligo del Green Pass ha messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini. Il 25 settembre, scegliendo Fratelli d’Italia, avremo l’occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che ha solo danneggiato la nostra Nazione”. Lo scrive Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, postando le dichiarazioni del ministro Speranza che ha detto che “questa destra è un pericolo per l’Italia. Le politiche che metterebbero in campo aumenterebbero le fratture sociali”.