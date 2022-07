Marmolada, climatologo Mercalli: “Nessuna colpa, rischio zero non esiste”

(Adnkronos) – “Non si possono prevenire questi rischi in alta montagna. La Marmolada è un ghiacciaio normale, senza sintomi: ci sono altri ghiacciai molto più pericolosi. Non si può escludere nessuna zona dal rischio, ma al tempo stesso non si possono escludere tutti i ghiacciai dal transito. Il complesso dei ghiacciai alpini ha delle situazioni di criticità che sono monitorate. Penso, per esempio, a Courmayeur col ghiacciaio di Planpincieux. Il rischio qui è calcolabile perché il ghiacciaio è controllato e allora si può fare un’ordinanza che vieta il transito alle persone. Situazioni come quelle di Planpincieux sono circa una decina in tutte le Alpi e grazie al loro costante controllo è più facile avere dati chiari. Invece, i ghiacciai normali, non patologici, non hanno dati precisi ed è difficile intervenire perché il rischio è generico”. Lo dice all’Adnkronos il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, commentando, in seguito alla valanga che ha colpito la Marmolada, il rischio che un evento simile possa abbattersi anche su altri ghiacciai.

“Non ci sono state colpe – tiene a specificare Mercalli – né dell’amministrazione né dei singoli. C’è stata anche sfortuna nella tragedia della Marmolada perché è successa di domenica, se accadeva alle 3 di notte di un giorno feriale sarebbe stato diverso. Non si poteva prevedere il rischio del ‘qui e ora’. Certamente il riscaldamento globale pone un tema del pericolo che si fa maggiore sulle zone montuose e di questo dobbiamo tenerne conto”.