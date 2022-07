Vacanze in Mar Rosso: 5 consigli su cosa vedere

Il Mar Rosso è uno dei luoghi più evocativi al mondo. Testimone della nascita e della prosperità di popoli, culture e religioni, il Mar Rosso oggi ha una rilevanza strategica e geopolitica di primo livello e turisticamente è uno degli ecosistemi più interessanti al mondo. Ma il turismo sul Mar Rosso non ruota solo intorno alle sue acque uniche e la barriera corallina, infatti su questo mare si affacciano paesi ricchi di storia, tradizioni e siti archeologici unici.

Sharm el Sheikh

Naturalmente Sharm è la perla del Mar Rosso. Su Sharm el Sheikh ci sono i pro e i contro. I pro sono tantissimi: i resort sono di altissimo livello, per tutte le tasche e per gli Occidentali ci sono tutti i comfort a cui si è abituati appunto in Occidente. Non il massimo per chi cerca un avventura “estrema”, ma dipende sempre dai punti di vista. Di certo, dipende da cosa il turista stia cercando. Per chi cerca relax, sole, belle spiagge, strutture all’avanguardia e barriere coralline, allora Sharm è perfetta.

Hurghada

Ottima alternativa a Sharm per le vacanze in Mar Rosso. Anche Hurghada è in Egitto e anche qui sorgono strutture di altissima qualità. Hurghada è caratteristica per le piccole isolette disabitati prospicienti la costa, ideali per lo snorkeling. Diversamente da Sharm, poi, da qui è più facile raggiungere l’Egitto “storico”. Luxor e la Valle dei Re sono molto vicini e vale la pena abbandonare la costa per un po’.

Marsa Alam

Ancora in Egitto: turismo balneare, ma non solo. Da queste parti sorge la baia di Abu Dabab, dove avvistare tartarughe marine di notevoli dimensioni. La laguna di El Naaba, poi, è considerata un po’ una Mecca dagli amanti del kitesurf. Poco più a sud di Marsa Alam vi è il Parco nazionale Wadi el Gemal, un luogo dove entrare a contatto con la natura selvaggia, sia sul versante costiero, sia nell’entroterra.

Eilat

La costa egiziana offre moltissime occasioni per una vacanza sul Mar Rosso. Ma questo bacino d’acqua così importante non vede solo l’Egitto. Israele si affaccia sul Mar Rosso per pochissimi chilometri di costa, precisamente all’estremità nord-est, nel golfo di Aqaba. È Eilat, antichissimo porto commerciale per gli scambi con le coste arabe. Il Parco Nazionale Timna Valley ha un altissimo valore storico-archeologico: tra le altre cose, ospita le colonne di Salomone.

Gedda

E poi, in Arabia Saudita, Gedda, o Jeddah, che è un esperimento riuscito di commistione tra classico e moderno, tra antichità e futuro. A Jeddah sarà possibile visitare quartieri tradizionali, come quello di Al Balad, che ricordano ambientazioni fiabesche, passando poi ai quartieri con grattacieli innovativi e tecnologici. Non si può perdere la visita alla Moschea Abdul Raouf Khalil, nel quartiere di Al Tayebat.