Manuel Trotta: “Gli ETF sono una forma di investimento alla portata di tutti, ma che pochi conoscono”

(Adnkronos) – Semplicità, flessibilità ed economicità sono le caratteristiche principali degli ETF. È importante, però, calcolare il momento giusto per acquistarli al prezzo migliore e con il più alto rendimento in futuro.

Roma, 18 luglio 2022.Gli ETF, acronimo di Exchange Traded Funds, sono una nuova forma di investimento a basse commissioni di gestione, negoziata in Borsa come le normali azioni. Questi fondi hanno come unico obiettivo quello di replicare fedelmente l’andamento e quindi il rendimento di indici azionari, obbligazionari, di materie prime e di criptovalute. La caratteristica significativa è che sono alla portata di tutti, ma pochi ne conoscono l’utilizzo e soprattutto le potenzialità. “Gli ETF sono strumenti finanziari da prendere in considerazione nel momento in cui si vuole accrescere il proprio patrimonio in pochi anni – evidenzia Manuel Trotta, investitore con più di 15 anni di esperienza sui mercati finanziari e ideatore del metodo Alla Pensione Pensaci Tu™ – Esistono dei calcolatori di interesse composito che danno la possibilità, anche in funzione di cifre molto contenute da poter investire, di trovare uno strumento finanziario come l’ETF. Negli ultimi anni, infatti, ha registrato mediamente almeno il 10-12% di interesse sul capitale investito. Una volta acquistati, senza fare nulla, in un certo periodo di tempo abbiamo la possibilità di godere di un’ottima diversificazione, di replicare le stesse performance di un indice azionario e di guadagnare anche in funzione dell’interesse composito, perché ci danno la possibilità di reinvestire i profitti generati. Come ho avuto modo di dimostrare in diversi casi durante i miei corsi, anche solo 100 euro possono essere trasformati in oltre 220.000 euro, sicuramente prima di quando la persona interessata raggiunga l’età pensionabile. Ovviamente, più si investe più aumenta questa cifra e più probabilmente si potranno accumulare diversi milioni di euro sul proprio conto corrente”.

Semplicità, flessibilità ed economicità sono, quindi, le caratteristiche principali degli ETF. Non occorre investire in grandi cifre per ottenere risultati soddisfacenti, ma il consiglio di Manuel Trotta è prendere in considerazione quanto prima questi fondi, in proporzione alle proprie disponibilità economiche. “Si possono investire anche piccole cifre, come 50 o 100 euro al mese, ma non aspettiamo troppo – sottolinea Trotta – Gli anni trascorreranno comunque e sarebbe un errore non sfruttare la semplicità di questi strumenti finanziari, messi a disposizione dalle banche ma spesso proprio da loro stesse non adeguatamente pubblicizzati o proposti”.

Manuel Trotta ha ideato il metodo statistico Alla Pensione Pensaci Tu™, in grado di azzerare lo stress e l’emotività che spesso incidono sulle operazioni finanziarie. Questo metodo è basato esclusivamente sull’analisi statistica descrittiva e inferenziale applicata agli investimenti di medio e lungo periodo, applicata su sette filtri statistici proprietari, ognuno dei quali è stato testato su oltre 20 anni di serie storica. Già molti studenti seguono questo metodo rivoluzionario con grandi risultati.

“Naturalmente non tutte le settimane sono idonee ad acquistare gli ETF, altrimenti si rischierebbe di comprarli al prezzo più alto. Per questo motivo è fondamentale l’analisi statistica descrittiva e inferenziale. In particolare l’ulcer index ci aiuta a identificare le settimane e addirittura i giorni migliori dell’anno in cui il prezzo di questi strumenti finanziari è statisticamente più sui minimi e comprarli quindi a sconto. In questo modo si può sfruttare il prezzo migliore con il più alto rendimento in futuro”, conclude Trotta.

