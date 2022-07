Lopalco: “Burioni? Twitter ring, anche i migliori sbagliano”

(Adnkronos) – “Twitter più che un social è un ring. Quando si è sul ring anche ai migliori capita di tirare un colpo sotto la cintura. Non vale neanche la pena discutere di certi fatti”. L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, commenta con una battuta all’Adnkronos Salute la vicenda del tweet di Roberto Burioni, considerato offensivo per una ragazza disabile, per il quale il virologo si è poi scusato.