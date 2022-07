Linea Verde Sentieri: la puntata del 30 luglio

Linea Verde Sentieri, in onda sabato 30 luglio alle 12.00 su Rai 1, farà un tour del Piemonte, nel territorio compreso fra il Monviso, Asti e Torino.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde Sentieri

Lino Zani e Margherita Granbassi, con l’esperto di montagna Gian Luca Gasca, sveleranno alcuni dei luoghi montani più spettacolari e meno conosciuti del Piemonte, seguendo il Sentiero Italia CAI.

Lino Zani, partirà dalla Valle Pellice per poi “accarezzare” alcune delle vette simbolo della regione, tra cui spicca il maestoso Monviso, il Mons Vesulus dei romani.

Sarà proprio il Monviso la meta prediletta di questo straordinario pellegrinaggio all’insegna della natura e della storia, che racconterà anche le sorgenti del Po e il patrimonio custodito dal Museo Nazionale della Montagna di Torino. Margherita Granbassi andrà, invece, alla scoperta del territorio dell’”Oro Monferrato” per illustrarne le peculiarità artistiche ed eno-gastronomiche. La conduttrice arriverà in una tartufaia naturale per andare a caccia del pregiato tubero con due trifolau e i loro cani, proseguirà il suo cammino in una vigna per conoscere il pregiato vino ruché e infine racconterà l’arte romanica in Monferrato.

Il Sentiero Italia CAI in Piemonte segue il tracciato della Grande Traversata delle Alpi (GTA), che percorre l’intero arco alpino regionale. Una delle tratte più suggestive e simboliche per il Club Alpino Italiano è quella che si snoda ai piedi del Monviso, sulla cui cima Quintino Sella ha guidato la prima cordata interamente italiana. Ed è proprio a lui è dedicato il rifugio “Quintino Sella al Monviso”, ai piedi della parete est della montagna, dove si è conclusa la tappa che ha accompagnato Lino Zani dalla Val Pellice alla Valle Po.