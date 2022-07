Linea Verde Sentieri: la puntata del 23 luglio

Lino Zani e Margherita Granbassi, insieme a Gian Luca Gasca, fanno tappa in Veneto con “Linea Verde Sentieri”, in onda sabato 23 luglio alle 12 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde Sentieri

Il cammino comincia dal cuore delle Dolomiti, nello splendido borgo di Arabba, a 1600 metri d’altezza.

Nel corso della trasmissione, Lino Zani non solo percorrerà alcuni sentieri di grande bellezza, ma conoscerà lo scultore Ettore Bona, scoprendone la passione per l’arte e per la natura, e racconterà la storia del Lagazuoi, uno dei luoghi simbolo della prima guerra mondiale, che è anche il punto più alto toccato da questa prima edizione di Linea Verde Sentieri.

Seguendo il Sentiero Italia CAI in Veneto si incontrano alcuni dei gruppi dolomitici più suggestivi e famosi, da Cortina d’Ampezzo alle verticali pareti delle Tre Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti di Sesto, la Croda Rossa e molte altre vette che sono state per anni terreno di gioco di alcuni dei migliori alpinisti dell’epoca del sesto grado.

Tra questi Riccardo Cassin a Emilio Comici, Gian Battista Vinatzer e Attilio Tissi.

Margherita Granbassi, invece, incontrerà il campione di sci Kristian Ghedina; a bordo di un packraft scoprirà le meraviglie del Lago del Mis, appena premiato tra i laghi più belli d’Italia; e praticherà trekking nei Cadini del Brenton, all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, raccontando l’origine di queste spettacolari erosioni nella Valle del Mis.

Tra panorami fiabeschi e scenari inaspettati, i due conduttori guideranno il telespettatore al cospetto di alcuni dei gruppi montuosi più apprezzati delle Dolomiti, rivelando la bellezza intrinseca della nostra Italia.