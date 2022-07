Linea Verde Estate: la puntata del 31 luglio

Angela Rafanelli e Peppone Calabrese viaggeranno nelle antiche terre a sud del Lazio per la puntata di “Linea Verde Estate“, in onda domenica 31 luglio alle 12.20 su Rai 1.

Le anticipazioni della puntata

Si partirà dalla Tenuta Presidenziale di Castel Porziano: una superficie di 60 chilometri quadrati e 3 chilometri di spiaggia ancora incontaminata, con ecosistemi costieri tipici dell’ambiente mediterraneo.

Poi, un racconto dei luoghi simbolo di Roma: la “vigna dei Cesari”, gli alberi sacri dei Fori Imperiali, il palazzo del Quirinale.

Il viaggio proseguirà nel Parco Nazionale del Circeo e lungo la costa che va da Torre Paola fino alla città di Sabaudia, dove nidificano uccelli stanziali e migratori.

Non mancheranno le tappe culinarie: sul lago di Paola, dove si allevano le cozze rispettando l’ambiente; al Circeo, per parlare della mozzarella di bufala, oro bianco dell’economia pontina; a Latina, per conoscere la storia di un’azienda italiana che da oltre 120 anni si dedica alla produzione e lavorazione di patate e cipolle di qualità.

Infine, all’ombra del promontorio del Circeo, la coltivazione e la raccolta dell’anguria pontina, riconosciuta da poco Prodotto Agroalimentare Tradizionale.