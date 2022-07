Linea Blu: la puntata del 9 luglio

Sabato 9 luglio alle 14 su Rai 1, Donatella Bianchi e la squadra di Linea Blu, scoprono l’arcipelago di Malta: con appena 316 km di superficie, uno dei più piccoli al mondo, ma allo stesso tempo uno dei più popolati, con oltre 417.000 residenti.

Le anticipazioni della puntata

Il programma racconta la costa, le isole per poi scendere sui fondali a documentare come i relitti navali siano diventati un paradiso di biodiversità: una ricerca internazionale sta studiando, attraverso indagini ecologiche e sul DNA delle spugne che hanno colonizzato i relitti, come sta cambiando l’ambiente mare in seguito al cambiamento climatico.

L’arcipelago di Malta è estremamente importante anche dal punto di vista storico ed archeologico: sull’isola di Gozo c’è il tempio più antico conosciuto, quello di Ggantjia, risalente a circa 6000 anni fa: si ipotizza che ci furono contatti tra la popolazione dell’epoca e i primi navigatori provenienti dalle vicine coste siciliane. E a oltre 100 metri di profondità, sono attivi gli studi archeologici su una nave fenicia che risale al 700 a.C.

Tornando in superficie, si scopre il centro cinematografico dove sono stati realizzati decine di film internazionali, e il grande allevamento di tonni rossi, pregiatissimi pesci particolarmente apprezzati dai giapponesi.

E non può mancare un approfondimento sui cavalieri di Malta, con un’intervista a un esponente dell’ordine dei Cavalieri di San Giovanni, secondo la dicitura corretta.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, c’è Fabio Gallo.

Questa settimana il suo viaggio lo conduce a esplorare la famosa Laguna Blu per poi fare tappa nel villaggio di Braccio di Ferro, costruito appositamente per la realizzazione del film (con protagonista l’indimenticato Robin Williams) e quindi trasformato in uno spettacolare parco divertimenti.