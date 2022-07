Let The Music Play • Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg | Giovedì 21 luglio • Milano

(Adnkronos) – Il concerto, realizzato in collaborazione con Comune di Milano e Confcommercio Milano, giovedì 21 luglio alle 21:

CEGHEDACCIO SYMPHONY ORCHESTRA FVG,



A MILANO SUONA DAL VIVO LA MUSICA ANNI ’70 E ’80



Diretta dal Maestro Denis Feletto e unica nel suo genere in Italia, l’orchestra sinfonica composta da una trentina di elementi, cori e solisti, eseguirà in uno spettacolo tra musica ed effetti speciali i più grandi successi di sempre, dagli Abba a Barry White ai Queen per citarne alcuni.

Il debutto nel dicembre del 2018 a Udine. Quindi il ritorno un anno dopo sullo stesso palco. Fu allora che, forti del successo riscontrato nei primi concerti, gli organizzatori annunciarono l’idea di “esportare” questo format, unico nel suo genere in Italia, al di fuori dei confini regionali. La pandemia ha poi circoscritto l’entusiasmo ad altre due date, una nell’estate 2019 a Lignano Sabbiadoro (Ud) e un’altra a Udine a dicembre dello scorso anno, entrambe sold out.

Ora che il mondo della cultura e della musica si sta riprendendo giustamente i suoi spazi è tempo finalmente per il volo alla volta di Milano.

La Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg torna a calcare i palcoscenici con il suo carico di energia che solo la musica anni ’70 e ’80 sa dare. E lo farà nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco di Milano il 21 luglio alle ore 21.

Il titolo dello spettacolo, Let the music play (lascia che la musica suoni), spiega Renato Pontoni, patron insieme al figlio Carlo del progetto, «suona quantomai in questo periodo come un monito, un segnale e un augurio verso la ripartenza per tutte quelle attività, come gli spettacoli dal vivo e le serate in discoteca che tanto hanno sofferto. Noi, come sempre – assicura – ce la mettiamo tutta. Lo dobbiamo al nostro pubblico che non ha mai smesso di sostenerci e questo “sbarco” fuori regione, reso possibile grazie al Comune di Milano e alla Confcommercio di Commercio di Milano, ci rende orgogliosi del lavoro svolto».

L’entusiasmo di sempre con tante novità



Sul palcoscenico salirà come sempre, con una copiosa sezione d’archi guidata dal Maestro Domenico Mason, la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg, formazione di una trentina di elementi di altissimo livello tecnico diretti dalla precisa bacchetta del Maestro Denis Feletto, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra. Sua, per fare un esempio, la direzione d’orchestra e artistica di Tony Hadley, ex Spandau Ballet, nel tour “That’s life”.

Al loro fianco, oltre ai cori, due solisti d’eccezione: Ginga, al secolo Claudia Scapolo, cantante nata in Luanda e cresciuta in Italia con il dono di una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel e con una straordinaria energia interpretativa, e Gianluca Amore, cantante e cantautore padovano, definito dalla stampa di settore “una delle più belle voci soul del nuovo panorama musicale italiano”.

Per quanto riguarda la scaletta, gli organizzatori confermano alcuni brani entrati nei cuori di intere generazioni. Tutti completamente riarrangiati per l’occasione. D’altra parte sarebbe impossibile non proporre pezzi come quelli degli Abba, Stevie Wonder, Village People, Queen, Donna Summer, Barry White, Gloria Gaynor e molti altri ancora, così come le colonne sonore di musical, una tra tutte Grease, che hanno segnato un’epoca.

I biglietti



Il concerto al Castello Sforzesco di Milano è realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, Milano è Viva, Confcommercio Milano e la Camera di Commercio di Pordenone e Udine e il sostegno di Old Wild West. I biglietti sono disponibili online sui circuiti Vivaticket e Mailticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per informazioni è possibile telefonare allo 0432.508586, inviare un messaggio sms o Whatsapp al 345.2655945 o una email all’indirizzo

