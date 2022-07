L’estate è la stagione della micromobilità: Dott triplica le corse in Italia rispetto al 2021

(Adnkronos) – Milano, 21 luglio 2022 – Con l’estate Dott, tra i leader della micromobilità in sharing, ha visto un forte aumento nell’utilizzo delle sue e-bike e dei suoi monopattini in tutta Europa. Le corse totali sono, infatti, cresciute del 73% tra il primo e il secondo trimestre dell’anno corrente e del 192% nel confronto con giugno 2021.

Una crescita che viaggia di pari passo anche in Italia, dove Dott ha registrato da aprile a giugno il 53% di noleggi in più rispetto ai tre mesi precedenti dell’anno. Si tratta di quasi il triplo (+278%) di corse in più rispetto allo stesso periodo del 2021, con una distanza media percorsa di 2 chilometri. Inoltre, le nuove biciclette di Dott, presentate alla fine del 2021, stanno aumentando sempre più la loro popolarità. Dall’inizio dell’anno, le corse con le e-bike sono infatti aumentate del 180% in Europa e del 146% in Italia, dove si percorrono di media 2,6 km a corsa.

Anche le registrazioni non si arrestano: in questo secondo trimestre, il servizio di micromobilità di Dott, che secondo l’indagine di Altroconsumo è il più apprezzato dagli italiani, ha quasi duplicato

(+85%) il numero di nuovi iscritti in Italia, rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Da questi dati emerge come i nuovi utenti, grazie ai 50.000 veicoli sostenibili e sicuri che Dott offre in tutta Europa, stiano scoprendo i benefici che il servizio porta, non solo ai cittadini, ma anche alle città stesse. I motivi più diffusi che avvicinano le persone all’operatore sono: tempo risparmiato (58%), piacere della guida (53%), facilità di utilizzo e disponibilità dei veicoli (52%).

Henri Moissinac, Co-Founder and CEO di Dott, afferma: “La stagione estiva rappresenta un’ottima occasione per molte persone per provare per la prima volta i nostri servizi condivisi di monopattini e biciclette elettrici. I nuovi utenti si rendono subito conto che i nostri veicoli possono trasformare la loro esperienza di viaggio, rendendola più divertente, sicura ed affidabile.”

Durante il 2022, Dott ha esteso il servizio in diversi mercati. Le città di Stoccolma e Tel Aviv hanno entrambe registrato degli ottimi risultati di utilizzo. Più recentemente invece, a Grenoble Dott ha vinto il bando per l’inserimento delle e-bike e dei monopattini come operatore unico, dando così ai cittadini ed ai turisti la possibilità di muoversi per la città in modo sostenibile.

In Dott, l’ambiente e l’impatto sociale sono al centro di ogni decisione aziendale: l’operatore punta a riutilizzare e riciclare il 100% dei veicoli e dei componenti allungando il ciclo di vita dei mezzi oltre i cinque anni. Inoltre, i prossimi obiettivi di Dott saranno rendere totalmente sostenibile la flotta dedicata alla logistica e utilizzare energia 100% rinnovabile per la ricarica dei mezzi in tutte le città in cui opera. Il servizio è progettato per essere il più accessibile possibile e, lavorando a stretto contatto con le amministrazioni locali, mira ad un’uguale copertura in tutte le aree servite.

