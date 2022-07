Le nuove serie di motori per bici elettriche di Welling e Motinova debuttano ad EUROBIKE 2022

Presentano efficienza, scorrevolezza, rumorosità ridotta, compattezza e un’eccellente esperienza nella pedalata





FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Anteprima assoluta ad EUROBIKE 2022 delle ultime serie di motori per e-bike targati Motinova e Welling.

Il mercato globale delle e-bike entro il 2030 raggiungerà quota 19 milioni di unità. Con l’affermarsi di uno stile di vita attento all’ambiente e a basse emissioni di carbonio, le biciclette elettriche si sono gradualmente affermate come scelta alternativa per i pendolari urbani e per il ciclismo fuoristrada. Welling e Motinova offrono tre motori centrali per pignoni di grandi dimensioni: Welling W6000, Welling 8500 e Motinova MT6000, che presentano una maggior densità di potenza, un’efficienza superiore, tempi di risposta più rapidi e percentuali inferiori degli scarti.

Welling W6000 per bici da città elettriche: questo motore centrale performante per pignoni di grandi dimensioni è stato ideato all’insegna della compattezza e della bassa rumorosità (meno di 52dB) e permette un’esperienza silenziosa della pedalata. Il suo innovativo sensore di coppia può adattarsi a una curva di guida estremamente flessibile e in diversi scenari; il suo algoritmo consente una decelerazione ad alta precisione e la compensazione dell’inerzia, per un’esperienza più fluida e stabile nell’uso della bici.

Welling W8500 per mountain bike elettriche: la sua esclusiva struttura di avvolgimento a filo piatto con design ottimizzato permette un’efficienza fino all’80% e aumenta l’autonomia della batteria durante l’utilizzo come mountain bike. La capacità di sovraccarico ultra elevata ne consente il funzionamento continuo al 75% della coppia di picco mantenendo la temperatura della custodia al di sotto di 60°C, con conseguente maggiore durata e prestazioni più elevate. Grazie al design altamente integrato permette di ottenere un motore di dimensioni molto compatte con un peso inferiore ai 3 kg.

Motinova MT6000: questo motore centrale estremamente performance per pignoni di grandi dimensioni è stato studiato per i pendolari urbani. Il motore pesa solo 3 kg e presenta una sensibilità elevata. Può fornire una pedalata assistita massima del 270%, con una spinta forte e silenziosa. Il ritmo della pedalata può raggiungere i 100rpm, con cinque modalità di utilizzo, e questo assicura una piacevole esperienza divertimento per i ciclisti in ogni condizione stradale.

Motori Motinova per pignoni di piccole dimensioni, come le serie VOLANS e PEGASI, e anche ciclocomputer, accessori e altre offerte per il mondo della bici sono presentati durante la fiera. Nell’area esterna del salone, Motinova e Welling propongono anche una divertente esperienza di prova di pedalata: “Ride Longer, Live Better” (Pedala di più e vivi meglio).

Motinova e Welling continueranno a migliorare le proprie competenze chiave nel campo dei trasporti intelligenti e nel mercato delle due ruote.

Midea Industrial Technology, la società madre di Motinova e Welling, ha creato 27 centri di ricerca e sviluppo in Cina, Austria, India e Giappone, con una base di oltre 5.500 brevetti approvati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zhang Haichun



zhanghc69@midea.com

+86-18600038145