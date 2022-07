Le migliori destinazioni low cost per volare da Orio al Serio quest’estate

Arriva l’estate e cresce la voglia di partire nuovamente per destinazioni da sogno. Diverse sono le modalità e le offerte, basta controllare i diversi siti presenti in internet e le tante pubblicità che ci fanno sognare ad occhi aperti. Una delle modalità per il viaggio che sta tornando prepotentemente in voga è senza dubbio l’aereo, la sensazione bellissima del volo unita all’idea di andare a godere del meritato periodo di riposo con la famiglia p con gli amici. Non tutti però programmano le vacanze in largo anticipo, vista anche la situazione della pandemia che persiste anche oggi, e cercano la soluzione low cost, un’opportunità all’ultimo minuto che però possa soddisfare esigenze pratiche ed economiche.

Parcheggi a lunga sosta per la vostra autovettura

Uno degli aeroporti in Italia che presenta appunto voli low cost è quello di Orio al Serio con un’offerta molto importante pronta a solleticare le fantasia dei vacanzieri. L’aeroporto bergamasco “Caravaggio” da sempre è un hub dedicato ai voli low cost e anche in questa estate 2022 presenta delle opzioni molti interessanti sia per le vacanze in Italia che per quelle all’estero. Moltissimi sono i passeggeri che, nonostante non risiedano in Lombardia, raggiungono questo scalo per usufruire delle tante possibilità di scelta senza problemi di parcheggio della macchina: il parcheggio Orio al Serio low cost vi darà infatti la possibilità di lasciare la vostra autovettura per tutti i giorni della vacanza a prezzi assolutamente vantaggiosi. Un aspetto questo da non sottovalutare, un vantaggio che sposta la scelta verso questo scalo aeroportuale.

Diverse le soluzioni europee a prezzi vantaggiosi

Andando nello specifico come abbiamo accennato Orio al Serio vi porterà nelle zone di vacanze più belle con voli low cost che hanno dato un’impronta riconoscibile a questo tipo di turismo. Vogliamo andare nello specifico e fare qualche esempio? Diamoci un budget, nel nostro caso al di sotto dei 100€, ecco che potrete volare in Italia a Pescara con 39€ e a Napoli con 57€. Se invece vorrete superare i confini nazionali volerete su Colonia, Berlino rispettivamente con 49€ e 69€ così come Bruxelles a 47€, Barcellona a 71€, Zadar a 83€ e Dublino a 96€. Unire i costi contenuti alla possibilità della vacanza rappresenta un’opzione a cui moltissime persone non vogliono rinunciare.

Acquistate il vostro biglietto sul cellulare o tablet

Sta crescendo in voi la voglia di volare? Crediamo proprio di sì! Sarete voi a scegliere insieme alla destinazione anche la modalità di viaggio: volare in maniera diretta o con lo scalo per acquistare il volo ad un prezzo minore. Diverse sono le compagnie che volano sull’aeroporto di Orio al Serio e fanno del low cost una vera e propria filosofia: la cosa potrà essere facilitata anche dal fatto di poter scegliere il vostro volo direttamente sul cellulare o sul tablet grazie alle app delle compagnie o anche delle agenzie di viaggio che propongono le tante destinazioni. Scegliete la meta e partite da Orio al Serio, salite a bordo e godetevi la meritata vacanza.