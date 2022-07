Le migliori alternative gratuite a Microsoft Office

Microsoft Office è lo standard di riferimento quando si parla di suite desktop per l’ufficio. È ricco di funzioni, accessibile su tutte le principali piattaforme e, soprattutto, è completamente gratuito da scaricare e utilizzare.

Se siete utenti Microsoft che utilizzano i suoi prodotti dal 1995, probabilmente non troverete nulla di nuovo nelle ultime versioni di Excel, Word e PowerPoint.

In effetti, a meno che non abbiate bisogno di una funzione specifica non offerta dalla vostra attuale alternativa o di un nuovo strumento di collaborazione come Google Docs che soddisfi le vostre esigenze, potrebbe non esserci alcun motivo per passare da MS Office a questo punto.

Ma se siete alla ricerca di un’impronta più piccola e di un utilizzo ridotto delle risorse, ci sono molte alternative da prendere in considerazione. In questo articolo tratteremo le migliori alternative a Microsoft Office

Google Docs

Tutti sanno che Google e le sue applicazioni di produttività sono in cima ai pensieri quando si parla di alternative a Office. Ma se siete utenti Microsoft, potreste essere titubanti nel fare questo passaggio. Dopo tutto, tutti i membri della vostra organizzazione utilizzeranno applicazioni diverse e un indirizzo e-mail diverso. Per molte aziende, questo potrebbe non essere un problema. Tuttavia, se volete integrare veramente le vostre app di produttività, dovrete cercare strumenti che supportino Microsoft Exchange. Google Docs non offre questa funzione. Applicazioni Office per Android e iOS – Microsoft offre un’ampia gamma di applicazioni di produttività per Android e iOS, tra cui Word, Excel e PowerPoint. È inoltre possibile sfruttare le integrazioni con G Suite, che consentono di spostarsi senza problemi tra i due ambienti. Microsoft Office su Android – Microsoft Office su Android presenta un’interfaccia utente quasi identica a quella del desktop. Le app mobili includono le stesse funzionalità di base delle loro controparti desktop, tra cui la possibilità di creare, modificare e formattare il testo, organizzare le informazioni, creare e modificare le immagini e gestire i calendari e gli impegni. Microsoft Office su iOS – Le app Office per iOS presentano un’interfaccia utente touch-friendly che consente di creare e modificare documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Consentono inoltre di accedere ai file archiviati su OneDrive, Dropbox e altri servizi di cloud storage.

LibreOffice

Se avete bisogno di un’alternativa gratuita, prendete in considerazione LibreOffice. Non è un nome famoso come Google, ma le somiglianze con MS Office sono innegabili, e questo è il punto. Per la maggior parte delle aziende e degli individui, la cosa più importante di un software per ufficio è che porti a termine il lavoro. Se avete bisogno di collaborare, prendete in considerazione la versione a pagamento di LibreOffice. Microsoft Office su Linux – Una delle migliori alternative gratuite a Microsoft Office è Microsoft Office su Linux. Gli utenti del sistema operativo Linux possono installare gratuitamente la suite Microsoft Office sul proprio computer. Il software è disponibile come download gratuito per sistemi a 32 e 64 bit e Microsoft rilascia regolarmente aggiornamenti del programma.

NeoOffice

Se state cercando una soluzione open source, vale la pena prendere in considerazione NeoOffice. NeoOffice è basato sul codice dell’ormai defunto OpenOffice, ma il suo codice madre è stato ampiamente abbandonato dagli sviluppatori. NeoOffice è stato mantenuto attivamente dal 2012. Applicazioni Office per Android – Come le offerte di Google, Microsoft offre una suite completa di applicazioni di produttività per Android. Le app Office per Android includono Word, Excel, PowerPoint e Outlook. È inoltre possibile sfruttare le integrazioni con G Suite se si dispone di e-mail aziendali.

Conclusione

L’elenco delle alternative gratuite a Microsoft Office è molto ampio. Da Google Docs a LibreOffice, ci sono opzioni per tutti i tipi di aziende e privati. Se avete bisogno di integrarvi con un ambiente Microsoft esistente, avete alcune opzioni. Considerate la possibilità di scegliere uno strumento che supporti l’Open Document Format per la compatibilità con Microsoft Office. Se siete pronti a passare a LibreOffice, potete utilizzare le informazioni contenute in questo articolo per decidere quale sia l’opzione migliore per voi.