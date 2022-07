Le farfalle monarca a rischio di estinzione

(Adnkronos) – La farfalla monarca ha fatto un passo avanti verso l’estinzione: giovedì l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha aggiunto per la prima volta la farfalla monarca migrante alla sua “lista rossa” delle specie minacciate e l’ha classificata come “in pericolo”, a due passi dall’estinzione. Infatti uno studio realizzato dall’Unione internazionale stima che la popolazione di farfalle monarca in Nord America sia diminuita tra il 22% e il 72% in 10 anni, a seconda del metodo di misurazione.