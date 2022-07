Le divise della serie A sono sempre più green

(Adnkronos) – A partire dal 14 agosto riparte la serie A e l’obiettivo sostenibilità è al primo posto, a cominciare dalle maglie. Infatti le divise da gioco firmate Macron indossate da Udinese e Sampdoria saranno realizzate con un tessuto ricavato da bottiglie di plastica riciclate. Così come la divisa della Federazione Italiana Giuoco Calcio realizzata dalla Puma. La Nike invece ha da poco annunciato di voler far utilizzare ai propri club, il Paris Saint-Germain Football Club per primo, la stessa maglia per due anni: una scelta inconsueta, se si pensa alle aggressive politiche di merchandising degli ultimi anni.