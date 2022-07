Le alternative a Illustrator per i designer con un budget limitato

Ammettiamolo: il software Adobe non è economico pur avendo delle enormi potenzialità ed essendo il programma cult della grafica vettoriale.

In effetti, l’intera suite Creative Cloud vi costerà circa 60 euro al mese se vi abbonate mensilmente (senza contare gli sconti per studenti o insegnanti). Il singolo programma si aggira sui 24 euro mensili.

Ci sono molti designer che non riescono a giustificare una spesa così alta per un software, soprattutto quando ci sono così tante alternative più economiche.

Ma con così tanti programmi di grafica tra cui scegliere, qual è la migliore alternativa a Illustrator? Anche se la maggior parte di questi programmi non sono così avanzati o facili da usare come Illustrator, hanno i loro vantaggi.

Ad esempio, la maggior parte di essi costa una frazione del prezzo e può comunque svolgere il lavoro nella maggior parte dei casi. Se avete un budget limitato, ecco alcune alternative economiche ad Adobe Illustrator per la progettazione di grafica vettoriale.

Prologo: cos’è Illustrator?

Prima di iniziare, diamo una rapida occhiata a cos’è Illustrator e perché i designer lo scelgono.

Adobe Illustrator (AI) è un software di illustrazione e progettazione grafica vettoriale standard del settore.

Grazie alla sua flessibilità e potenza, può essere utilizzato per tutti i tipi di progetti creativi, dal design di un logo a quello di un poster, dai mockup di un sito web al design di un logo e molto altro ancora.

È possibile creare disegni in formato vettoriale, che possono essere ingranditi o ridotti senza perdere la loro qualità.

Questo li rende perfetti per la stampa e il web design, perché è possibile ridimensionare o modificare facilmente le dimensioni del file senza perdere la qualità.

Un’altra caratteristica che distingue Illustrator dagli altri programmi è l’uso di un’interfaccia utente WYSIWYG (what you see is what you get). Ciò significa che quello che si vede sullo schermo è esattamente l’aspetto che il disegno avrà una volta stampato o visualizzato su un sito web, cosa che non sempre accade con altri programmi.

Sketch

Sketch è una delle alternative più popolari ed economiche a Illustrator. Esiste da qualche anno, ma solo di recente ha iniziato a guadagnare popolarità tra i designer.

A differenza di Illustrator, è un po’ diverso dalla maggior parte degli altri programmi di grafica. Innanzitutto, è un editor di grafica vettoriale, mentre Illustrator è basato su raster.

Ciò significa che crea grafica vettoriale che può essere ingrandita o ridotta senza perdere qualità. Significa anche che è possibile utilizzare diversi simboli e forme e modificarli in un unico posto.

A differenza di Illustrator, però, Sketch non ha un’anteprima dal vivo, quindi è necessario esportare il progetto e vedere come appare in un altro programma. Il più grande vantaggio di Sketch è il suo prezzo. Mentre Illustrator costa 49,99 dollari al mese, Sketch costa solo 99,99 dollari all’anno o 69,99 dollari se lo si acquista mensilmente. Ma Sketch vale davvero la pena? Continuate a leggere per scoprirlo.

Affinity Designer

Affinity Designer è un’altra popolare alternativa a Illustrator.

Come Sketch, è un editor di grafica vettoriale, cioè crea grafica vettoriale che può essere ingrandita o ridotta senza perdere qualità. Dispone inoltre di un’anteprima dal vivo, che consente di vedere l’aspetto del progetto prima di esportarlo.

Come Illustrator, Affinity Designer ha un’interfaccia WYSIWYG. Una volta progettata la grafica, è possibile esportarla in qualsiasi formato si desideri: JPG, PNG, SVG, PDF, ecc. Affinity Designer è un ottimo programma per creare loghi, illustrazioni e altro ancora. Ha molte delle stesse funzioni di Illustrator e Inkscape.

È anche un programma molto intuitivo, che lo rende facile da imparare e da usare. Come Sketch, Affinity Designer non è potente come Illustrator, ma la maggior parte degli utenti lo trova un’ottima alternativa a una frazione del prezzo.

Inkscape

Come Illustrator, Inkscape è un editor di grafica vettoriale. Ciò significa che crea immagini in formato vettoriale. A differenza di Illustrator, è gratuito e open source.

Quindi, a differenza di Sketch e Affinity Designer, non prevede pagamenti mensili. Inkscape può aprire file di Illustrator, ma non viceversa. Inkscape è ottimo per creare loghi e illustrazioni semplici. Dispone di alcune funzioni avanzate come la semplificazione dei tracciati, la compensazione dei tracciati, le operazioni booleane, le maglie sfumate, ecc. Inoltre, possiede molte delle stesse funzioni di Illustrator e Affinity Designer, come l’anteprima dal vivo, l’interfaccia per più documenti, il ridimensionamento, ecc. Inkscape è un programma potente e intuitivo, ma non è facile da usare come Affinity Designer.

Conclusione

Ora che abbiamo discusso le alternative più popolari ad Adobe Illustrator, resta da chiedersi quale sia la migliore: Qual è la migliore? Beh, tutto dipende da ciò che si vuole ottenere. Se si progetta solo grafica semplice come loghi, poster o biglietti da visita, Inkscape o Affinity Designer sono una buona scelta. Se invece volete progettare grafiche più complesse come mockup di siti web, infografiche o loghi con molti dettagli, allora avrete bisogno di qualcosa di più potente come Sketch o Illustrator. Nel complesso, questi programmi offrono la maggior parte delle funzionalità di Illustrator a una frazione del prezzo.