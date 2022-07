Le alternative a Excel

Excel è lo standard di riferimento quando si tratta di lavorare con i numeri. Il software esiste da oltre 25 anni ed è utilizzato da quasi tutti i professionisti del mondo della contabilità e della finanza.

Tuttavia, come ogni altro software, esistono molte soluzioni alternative per i fogli di calcolo.

Se avete bisogno di tenere traccia dell’inventario, di collaborare con i membri del team, di tenere un bilancio o di altro, c’è una soluzione di foglio di calcolo alternativa che si adatta perfettamente alle vostre esigenze. In questo articolo diamo un’occhiata alle alternative a Excel che rispondono a esigenze diverse.

Fogli di Google

Google Sheets è un vero concorrente di Excel. Entrambi sono fogli di calcolo basati su cloud che consentono di lavorare con numeri e formule e possono essere utilizzati per quasi tutti gli scopi (compreso il monitoraggio dell’inventario). La differenza principale tra Google Sheets ed Excel è che Google Sheets è basato sul web. Non è necessario installare nulla per utilizzarlo. Basta andare sul sito web e iniziare a lavorare. Un’altra differenza è che mentre Excel è gratuito per l’uso sul computer, Google Fogli è gratuito solo se usato online (con il browser). Se si desidera utilizzare l’applicazione sul computer, è necessario pagare un canone mensile. Un’ultima differenza è che con Excel è possibile lavorare con un gran numero di righe e colonne, mentre con Google Fogli il numero massimo di righe e colonne è molto inferiore.

Numbers di Apple

Apple numbers è una semplice soluzione per fogli di calcolo fornita con il Mac. Ci sono due cose che la distinguono dalla massa. Innanzitutto, ha un’interfaccia davvero facile da usare. È semplice da imparare e facile da usare. In secondo luogo, è progettato per la collaborazione. I team possono lavorare insieme allo stesso progetto, in tempo reale. Numbers è una buona alternativa se volete mantenere i vostri fogli di calcolo semplici e non avete bisogno di funzioni avanzate come macro, formattazione condizionale, tabelle pivot, ecc.

Smartsheet

Il cuore del sistema Smartsheet è un foglio di calcolo visivo che aiuta a creare connessioni tra diverse attività, persone e altre informazioni. Il software è stato progettato per rendere più facile tenere traccia dei progetti e collaborare con i membri del team. È un’ottima scelta se avete bisogno di tenere traccia di attività con dipendenze, di monitorare il tempo trascorso su diverse attività o di gestire il carico di lavoro del vostro team.

Riassumendo

Esistono molte alternative a Excel. Ognuna di esse risolve un problema specifico o un insieme di problemi meglio di Excel. Se avete bisogno di tenere traccia dell’inventario, di collaborare con i membri del team, di tenere un bilancio o altro, c’è una soluzione di foglio di calcolo alternativa che si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Se state cercando un sostituto di Excel, non potete sbagliare con nessuna di queste cinque soluzioni. Ogni alternativa eccelle in un’area specifica.