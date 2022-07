Le 7 migliori alternative a Photoshop: le migliori applicazioni di fotoritocco per artisti

Adobe Photoshop domina il mercato dei software di fotoritocco per quasi due decenni.

È facile capire perché: è ricco di potenti strumenti di editing che possono risultare eccessivi per i nuovi utenti.

Fortunatamente, ci sono molte altre fantastiche app di fotoritocco a disposizione di designer e artisti che desiderano una maggiore semplicità nel loro flusso di lavoro.

Con così tante opzioni sul mercato, abbiamo compilato un elenco di alcune delle nostre alternative preferite a Photoshop, tutte scaricabili gratuitamente e con funzioni premium a pagamento se si desidera di più. Scopriamo la nostra lista delle migliori app per il fotoritocco!

Lightroom

Lightroom è un servizio di editing fotografico basato su cloud con un design semplice e moderno che semplifica la modifica e l’organizzazione delle foto. Dispone inoltre di un robusto set di strumenti per la gestione e l’editing delle immagini. Esempi notevoli delle capacità di editing fotografico di Lightroom sono un’ampia gamma di strumenti di correzione del colore, un potente sistema di riduzione del rumore e uno strumento di ritaglio flessibile. Le capacità di editing di Lightroom sono supportate da un solido sistema organizzativo che consente di trovare e gestire rapidamente le immagini. Lightroom offre anche un’eccellente connettività, consentendo di importare immagini da una vasta gamma di dispositivi. È anche possibile utilizzare l’applicazione web di Lightroom per modificare rapidamente le immagini su un computer senza una copia del programma installata. Anche se non è potente come la versione desktop, l’applicazione web è comunque un’ottima opzione per effettuare modifiche rapide e senza problemi. Nel complesso, Lightroom è un’applicazione di fotoritocco robusta e moderna per i creativi che desiderano avere le proprie foto ben organizzate.

Adobe Photoshop Sketch

Se siete alla ricerca di uno strumento di disegno rapido che vi aiuti a generare idee o a produrre rapidi mockup, Photoshop Sketch è una delle migliori opzioni.

Esempi notevoli delle capacità di schizzo di Photoshop Sketch includono un’ampia gamma di tipi di pennello e uno strumento di levigatura delle linee dall’aspetto naturale. Le capacità di disegno di Photoshop Sketch sono supportate dalle funzioni di modifica delle immagini presenti nel resto dell’applicazione.

Queste includono strumenti per la correzione del colore, la modifica selettiva e altro ancora. Se avete bisogno di un’applicazione di fotoritocco per qualcosa di più del semplice disegno, Photoshop Sketch è un’ottima opzione.

Offre la maggior parte delle stesse funzioni della versione completa di Photoshop, ma con un’interfaccia semplificata e meno opzioni per i principianti. Dato che si concentra sugli schizzi, Photoshop Sketch è un ottimo strumento per i designer che desiderano produrre bozzetti e schizzi rapidi e approssimativi.

Pixlr

Pixlr è un servizio di fotoritocco gratuito basato sul web che offre semplicità e facilità d’uso come punti di forza. Sebbene l’interfaccia sia semplice, l’applicazione offre comunque un’ampia gamma di strumenti per l’editing delle immagini. Esempi notevoli delle capacità di editing di Pixlr includono un’ampia gamma di filtri che consentono di aumentare o ridurre determinate tonalità di colore ed effetti speciali, oltre a un semplice strumento di ritaglio. Le capacità di editing di Pixlr sono supportate da un semplice sistema organizzativo che consente di trovare e gestire rapidamente le immagini. L’applicazione offre anche un’eccellente connettività, consentendo di importare immagini da una vasta gamma di dispositivi. Se siete alla ricerca di un’applicazione per l’editing fotografico semplice che non vi intralci, Pixlr è un’ottima scelta.

Sumo Paint

Sumo Paint è un’applicazione di fotoritocco basata su browser, gratuita e facile da imparare. L’applicazione presenta un layout semplice e offre strumenti sorprendentemente robusti per dipingere, disegnare e progettare. Tra gli esempi più significativi delle capacità pittoriche di Sumo Paint vi sono un’ampia gamma di tipi di pennello e uno strumento di levigatura delle linee dall’aspetto naturale. Le funzionalità di pittura e disegno di Sumo Paint sono supportate da un sistema organizzativo che consente di trovare e gestire rapidamente le immagini. L’applicazione offre anche un’eccellente connettività, consentendo di importare immagini da una serie di dispositivi. Se avete bisogno di un’applicazione di fotoritocco semplice e gratuita che si concentri sulla pittura e sugli schizzi, Sumo Paint è un’ottima scelta.

Snapseed

Snapseed è una potente applicazione di editing fotografico disponibile per computer desktop, dispositivi mobili e browser web.

Nonostante la potenza dell’applicazione, offre un design pulito e moderno che la rende facile da usare. Esempi notevoli delle capacità di editing delle immagini di Snapseed includono un’ampia gamma di filtri che consentono di aumentare o ridurre determinate tonalità di colore ed effetti speciali, oltre a uno strumento di ritaglio flessibile.

Le capacità di modifica delle immagini di Snapseed sono supportate da un solido sistema organizzativo che consente di trovare e gestire rapidamente le immagini. L’applicazione offre anche un’eccellente connettività, consentendo di importare immagini da una vasta gamma di dispositivi. Se siete alla ricerca di un’applicazione di fotoritocco potente che offra più funzioni di quelle necessarie, Snapseed è un’ottima opzione.

Corel AfterShot Pro

AfterShot Pro è un’app di fotoritocco orientata ai fotografi professionisti e agli appassionati di fotografia che desiderano un maggiore controllo sulla modifica delle proprie immagini. L’applicazione offre un robusto set di strumenti di editing e un design facile da imparare. Le capacità di modifica delle immagini di AfterShot Pro sono supportate da un solido sistema organizzativo che consente di trovare e gestire rapidamente le immagini. L’applicazione offre anche un’eccellente connettività, consentendo di importare immagini da una serie di dispositivi. AfterShot Pro è un’ottima scelta per i fotografi che desiderano modificare il proprio lavoro ed esportare immagini di alta qualità.

Conclusione

La fotografia è uno degli hobby più creativi e divertenti che si possano avere e, con gli strumenti giusti, è anche il più accessibile. Ma, ahimè, questi strumenti non sono economici! Tuttavia, se cercate qualcosa di più semplice da usare, Lightroom è un’ottima opzione. Consente di modificare le foto in modo rapido, ma anche di effettuare regolazioni più complesse, se lo si desidera. Con così tante opzioni, è possibile trovare l’app di editing perfetta per le proprie esigenze.