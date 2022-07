Le 5 migliori auto Peugeot di tutti i tempi

Peugeot ha una lunga e ricca storia come una delle aziende automobilistiche francesi di maggior successo. Il marchio è uno dei più antichi produttori di automobili al mondo, essendo stato fondato nel 1810. Negli ultimi anni, Peugeot ha avuto alti e bassi, ma rimane uno dei maggiori produttori di automobili in Europa. Peugeot produce un’ampia gamma di modelli, tra cui SUV, berline, crossover e utilitarie. In questo articolo, diamo uno sguardo alle cinque migliori auto Peugeot mai prodotte.

Peugeot 206

La Peugeot 206 è stata una delle auto compatte più popolari mai prodotte dal marchio francese. È stata prodotta tra il 1998 e il 2011, con oltre 10 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La 206 è stata un modello di grande successo che ha aiutato Peugeot a diventare uno dei maggiori marchi automobilistici del mondo. La 206 era un’auto sofisticata, di bell’aspetto, con ottimi interni e offerta a un prezzo accessibile. Aveva una trazione posteriore, un motore a quattro cilindri da 1,6 litri e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in 10 secondi. La 206 aveva un design a cinque porte e un abitacolo spazioso. Era un’auto comoda da guidare, ma alcuni criticarono il design obsoleto dell’abitacolo. Alla fine, la Peugeot 206 è una delle auto Peugeot più vendute di sempre.

Peugeot 308

La Peugeot 308 è stata una delle auto compatte di maggior successo mai prodotte dal marchio francese. È stata prodotta dal 2008 al 2019 e ha venduto più di 5,8 milioni di unità in tutto il mondo. La 308 era un’auto elegante, caratterizzata da un design audace, offerta come berlina o come hatchback, ed era una delle compatte più raffinate del suo segmento. La 308 aveva un motore a quattro cilindri da 1,6 litri, un cambio manuale a sei marce e una carrozzeria a cinque porte. Era un’auto comoda da guidare e aveva un abitacolo spazioso. La 308 era dotata di una serie di interessanti funzioni tecnologiche, tra cui la frenata autonoma di emergenza. Era un’auto molto completa, apprezzata dalla critica e dai clienti. Da poco in commercio con la nuova veste!

Peugeot 3008

La Peugeot 3008 è stata una delle migliori crossover mai prodotte dalla casa automobilistica francese. È stata prodotta tra il 2012 e il 2018, con oltre 1 milione di unità vendute in tutto il mondo. La 3008 era un crossover elegante, con un design audace, interni innovativi e un’esperienza di guida coinvolgente. Aveva un motore diesel da 1,6 litri, un cambio automatico a nove rapporti e una trazione anteriore. La 3008 aveva un abitacolo spazioso e ben equipaggiato e poteva trasportare fino a cinque passeggeri. Era un’auto comoda da guidare e dotata di un ricco sistema di infotainment. La 3008 era dotata di un ricco elenco di funzioni, tra cui il cruise control adattivo e l’avviso di deviazione dalla corsia. È stato uno dei migliori crossover mai prodotti da Peugeot e ha aiutato l’azienda a diventare un attore importante nel segmento dei crossover.

Peugeot 208

La Peugeot 208 è stata una delle utilitarie più iconiche mai prodotte da Peugeot. È stata prodotta tra il 2010 e il 2018, con oltre 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo. La 208 era un’elegante utilitaria con un design audace, un abitacolo di alta qualità e una buona dotazione di serie. Aveva un motore a benzina da 1,4 litri, un cambio manuale a cinque rapporti e la trazione posteriore. La 208 aveva un abitacolo spazioso e un ampio spazio per i bagagli, che la rendevano un’opzione interessante nel segmento delle utilitarie. Era un’auto comoda da guidare e aveva un ricco elenco di dotazioni di serie, tra cui la connettività Bluetooth e una porta USB. La 208 è stata una delle migliori utilitarie mai prodotte da Peugeot e ha aiutato l’azienda a diventare un attore importante nel segmento delle utilitarie.

Peugeot 301

La Peugeot 301 è stata una delle grandi berline di maggior successo mai prodotte da Peugeot. È stata prodotta tra il 1991 e il 2001, con oltre 1 milione di unità vendute in tutto il mondo. La 301 era un’elegante berlina di grandi dimensioni con un design audace e una guida raffinata. Aveva un motore a benzina da 2,0 litri, un cambio automatico a quattro velocità e una trazione posteriore. La 301 aveva un abitacolo spazioso e confortevole, un passo lungo e un ampio bagagliaio. Era un’auto ideale per i lunghi viaggi su strada e un’auto meravigliosa per le famiglie. La 301 fu elogiata per la sua raffinata esperienza di guida, ma fu criticata per il design datato degli interni. Alla fine, la Peugeot 301 è una splendida berlina di grandi dimensioni che ha precorso i tempi.

Conclusione

Il marchio Peugeot esiste da molto tempo ed è diventato famoso per la produzione di veicoli di qualità. Le Peugeot 206, 308, 3008 e 301 sono alcuni dei migliori modelli della storia del marchio. Sono dotati di un ampio assortimento di caratteristiche, ottime prestazioni e design accattivante. Se siete alla ricerca di un nuovo veicolo, allora potreste prendere in considerazione l’acquisto di una di queste fantastiche auto Peugeot. Sono sicure di darvi anni di servizio affidabile.